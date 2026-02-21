Mörrums GoIS U20 slog Boro/Vetlanda efter Simon Högardhs dubbel

Mörrums GoIS U20 vann med 3–2 mot Boro/Vetlanda

Mörrums GoIS U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Simon Högardh gjorde två mål för Mörrums GoIS U20

Det blev Mörrums GoIS U20 som gick segrande ur mötet med Boro/Vetlanda i U20 juniorettan syd herr på bortaplan, med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1).

Segern var Mörrums GoIS U20:s femte på de senaste sex matcherna.

Sebastian Erkenbölling blev matchvinnare

Boro/Vetlanda tog ledningen efter åtta minuter genom Seth Ståhlgren Uebel på passning från Isak Haraldsson.

Efter 8.54 i andra perioden slog Simon Högardh till framspelad av Sebastian Erkenbölling och Hampus Eriksson och kvitterade för Mörrums GoIS U20. Simon Högardh gjorde dessutom 1–2 efter 12.45 på pass av Sigge Grindhage.

Efter 2.14 i tredje perioden kvitterade Boro/Vetlanda genom Olle Karlsson. 11.26 in i tredje perioden nätade Mörrums GoIS U20:s Sebastian Erkenbölling på pass av Hampus Eriksson och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

När lagen möttes senast vann Boro/Vetlanda med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

Boro/Vetlanda–Mörrums GoIS U20 2–3 (1–0, 0–2, 1–1)

U20 juniorettan syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (8.24) Seth Ståhlgren Uebel (Isak Haraldsson).

Andra perioden: 1–1 (28.54) Simon Högardh (Sebastian Erkenbölling, Hampus Eriksson), 1–2 (32.45) Simon Högardh (Sigge Grindhage).

Tredje perioden: 2–2 (42.14) Olle Karlsson, 2–3 (51.26) Sebastian Erkenbölling (Hampus Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 1-1-3

Mörrums GoIS U20: 5-0-0