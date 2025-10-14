Mörrums GoIS U20 fortsätter vinna – 6–4 mot Tyringe

Seger för Mörrums GoIS U20 med 6–4 mot Tyringe

Mörrums GoIS U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Mörrums GoIS U20:s Robin Eskelinen tvåmålsskytt

4–6 (2–1, 2–4, 0–1) blev resultatet när Tyringe och Mörrums GoIS U20 möttes i Tyrs Hov Sportcentra på tisdagen. I och med detta har Mörrums GoIS U20 fyra raka segrar i U20 division 1 E syd herr.

Simon Högardh bakom Mörrums GoIS U20:s seger

Tyringe tog ledningen i första perioden genom Erik Fridvall.

Mörrums GoIS U20 gjorde 1–1 genom Robin Eskelinen efter 8.01.

Efter 15.25 i matchen gjorde Tyringe 2–1 genom Sam Jakobsson. I andra perioden var det i stället Mörrums GoIS U20 som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 4–5.

1.31 in i tredje perioden slog Edvin Gummesson till på pass av Sigge Grindhage och Hampus Eriksson och ökade ledningen. Gummesson fullbordade därmed Mörrums GoIS U20:s vändning. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Matei Bolocan gjorde ett mål för Mörrums GoIS U20 och spelade dessutom fram till tre mål, Arturs Medvedevs stod för tre poäng, varav ett mål och Robin Eskelinen gjorde två mål och ett assist.

Tyringe stannar därmed på sjätte plats och Mörrums GoIS U20 toppar fortfarande tabellen.

Lördag 18 oktober 17.00 spelar Tyringe borta mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20. Mörrums GoIS U20 möter Lejonet borta i Landskrona Ishall fredag 17 oktober 19.00.

Tyringe–Mörrums GoIS U20 4–6 (2–1, 2–4, 0–1)

U20 division 1 E syd herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (7.52) Erik Fridvall (Oscar Thurn, Hugo Kroon), 1–1 (8.01) Robin Eskelinen (Matei Bolocan, Lucas Johansson Blomgren), 2–1 (15.25) Sam Jakobsson (Ebbe Olsson, Corneliuz Andersson).

Andra perioden: 3–1 (23.42) Isak Hofvander, 3–2 (24.55) Matei Bolocan (Robin Eskelinen, Arturs Medvedevs), 3–3 (25.25) Robin Eskelinen (Matei Bolocan, Arturs Medvedevs), 3–4 (33.47) Arturs Medvedevs (Ludwig Johansson, Matei Bolocan), 3–5 (35.25) Simon Högardh (Ludwig Johansson, Viggo Mattsson Ekeflod), 4–5 (38.34) Jonatan Antonsson (Erik Fridvall, Isak Hofvander).

Tredje perioden: 4–6 (41.31) Edvin Gummesson (Sigge Grindhage, Hampus Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Mörrums GoIS U20: 4-0-1

Nästa match:

Tyringe: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 18 oktober

Mörrums GoIS U20: IF Lejonet, borta, 17 oktober