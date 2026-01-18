Mörrums GoIS J18 tog ny seger mot favoritmotståndet

Mörrums GoIS J18 segrade – 4–2 mot Alvesta

Leon Condrup gjorde två mål för Mörrums GoIS J18

Wilhelm Danielsson avgjorde för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 fortsätter att ha det lätt mot Alvesta i U18 division 1 syd C vår. På söndagen vann Mörrums GoIS J18 på nytt – den här gången med 4–2 (2–0, 1–2, 1–0) hemma i Jössarinken. Det var Mörrums GoIS J18:s femte raka seger mot Alvesta.

Mörrums GoIS J18:s Leon Condrup tvåmålsskytt

Leon Condrup gjorde 1–0 till Mörrums GoIS J18 efter 9.42 med assist av Caesar Glifberg och Sixten Jadeland. Laget gjorde 2–0 när Matei Bolocan fick träff efter förarbete av Wilhelm Danielsson efter 18.55.

Alvesta reducerade och kvitterade till 2–2 genom Love Lihné och Wilhelm Sundberg i andra perioden.

Mörrums GoIS J18 gjorde 3–2 genom Wilhelm Danielsson efter 19.23.

12.13 in i tredje perioden fick Leon Condrup utdelning på nytt på pass av Caesar Glifberg och ökade ledningen. 4–2-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Mörrums GoIS J18 med 2–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mörrums GoIS IK vunnit.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Mörrums GoIS J18 KRIF Hockey J18 borta i Soft Center Arena 19.45 medan Alvesta spelar hemma mot IF Lejonet U18 19.00.

Mörrums GoIS J18–Alvesta 4–2 (2–0, 1–2, 1–0)

U18 division 1 syd C vår, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (9.42) Leon Condrup (Caesar Glifberg, Sixten Jadeland), 2–0 (18.55) Matei Bolocan (Wilhelm Danielsson).

Andra perioden: 2–1 (34.36) Love Lihné, 2–2 (36.00) Wilhelm Sundberg (Oscar Nilsgren, Melvin Andersson), 3–2 (39.23) Wilhelm Danielsson (Tudor Bolocan, Hugo Yngsell).

Tredje perioden: 4–2 (52.13) Leon Condrup (Caesar Glifberg).

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: KRIF Hockey, borta, 22 januari 19.45

Alvesta: IF Lejonet, hemma, 22 januari 19.00