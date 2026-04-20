Tidigare DIF-talangen klar för Södertälje

Södertälje har sin målvaktsduo spikad till den kommande säsongen.

Nu är Teodor Munther klar för klubben.

– En ung målvakt med stor potential att utveckla sina nuvarande kvaliteter ytterligare, säger Calle Brattenberg, lagets målvaktstränare, till klubbens sajt.

Efter en säsong i Vita Hästen är Teodor Munther klar för hockeyallsvenskt spel. Nu presenteras talangen av Södertälje.

− Teodor är en ung målvakt med stor potential att utveckla sina nuvarande kvaliteter ytterligare och bli en bra och stabil hockeyallsvensk målvakt. Han har ett stort tränings- och tävlingsdriv, vilket kommer att passa bra in i Södertälje. Tillsammans med Love som målvaktskollega kommer de att kunna sporra varandra att bli bättre både på och utanför isen, säger klubbens målvaktstränare Calle Brattenberger på lagsidan.

Med 20-åringen in i truppen är Södertäljes målvaktssida nu spikad. Det unga målvaktsparet består av Love Härenstam och Teodor Munther.

I Vita Hästen landade Munther på 92.5 i räddningsprocent på 17 matcher i Hockeyettan. Tidigare i sin karriär har Munther spelat juniorhockey i Djurgården där han var med och vann både J18-guld och JSM-guld. Säsongen 2023/24 fick han också pris som den bästa målvakten i U20 Nationell. Han spelade också en match i HockeyAllsvenskan för Djurgården. Han har även gjort landskamper för U17-landslaget, Småkronorna och Juniorkronona. Munther har tidigare även vunnit TV-pucken med Stockholm Nord 2021.

Kontraktet med Södertälje sträcker sig över säsongen 2027/2028.

