Mörrums GoIS J18 fortsätter vinna – 7–4 mot KRIF Hockey J18

Mörrums GoIS J18-seger med 7–4 mot KRIF Hockey J18

Mörrums GoIS J18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Mörrums GoIS J18:s Matei Bolocan tvåmålsskytt

Segertåget fortsätter för Mörrums GoIS J18. Mot KRIF Hockey J18 hemma i Jössarinken på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 7–4 (4–0, 0–2, 3–2) och har nu fem segrar i rad i U18 division 1 syd C herr.

Matei Bolocan tvåmålsskytt för Mörrums GoIS J18

I första perioden var det Mörrums GoIS J18 som var starkast. Laget vann perioden klart med 4–0.

KRIF Hockey J18 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Mörrums GoIS J18 övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.07 genom Matei Bolocan och gick upp till 6–2 innan KRIF Hockey J18 kom tillbaka och reducerade till 6–4.

Innan matchen var över hade Mörrums GoIS J18 gjort 7–4.

Matei Bolocan gjorde två mål för Mörrums GoIS J18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen möts igen 30 november i Soft Center Arena.

Torsdag 30 oktober 19.30 spelar Mörrums GoIS J18 hemma mot Nybro Vikings. KRIF Hockey J18 möter Alvesta hemma i Soft Center Arena söndag 2 november 14.00.

Mörrums GoIS J18–KRIF Hockey J18 7–4 (4–0, 0–2, 3–2)

U18 division 1 syd C herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (6.09) Victor Rasmussen (Tage Almqvist), 2–0 (15.05) Matei Bolocan (Benjamin Bengtsson, Oliver Tykesson), 3–0 (17.20) Tristan Isenhelm, 4–0 (18.59) Ludwig Johansson (Caesar Glifberg, Leon Condrup).

Andra perioden: 4–1 (27.16) Sigge Harrysson (Alvin Mattsson, Isak Hansson), 4–2 (30.37) Theo Elmkvist.

Tredje perioden: 5–2 (45.07) Matei Bolocan (Albin Håkansson, Caesar Glifberg), 6–2 (48.17) Tudor Bolocan, 6–3 (53.27) Nils Landehag (Edvin Alija, Oliver Viding), 6–4 (55.15) Charlie Pettersson (Theo Elmkvist, Alvin Mattsson), 7–4 (59.41) Oscar Seydlitz (Matei Bolocan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 5-0-0

KRIF Hockey J18: 1-1-3

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Nybro Vikings IF, hemma, 30 oktober

KRIF Hockey J18: Alvesta SK, hemma, 2 november