Mörrum en lätt match för Vita Hästen

Vita Hästen-seger med 7–2 mot Mörrum

Alexander Lundman tvåmålsskytt för Vita Hästen

Erik Palmqvist avgjorde för Vita Hästen

Vita Hästen hade inga problem med Mörrum i hockeyettan södra och vann borta med utklassningssiffrorna 7–2 (4–0, 2–1, 1–1).

Vita Hästens Alexander Lundman tvåmålsskytt

Vita Hästen stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 8.00 i mitten av perioden. Vita Hästen gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–4 till 0–6, målen av Jesper Samuelsson och Alexander Lundman.

Mörrum reducerade dock till 1–6 genom Hampus Johannesson med 4.23 kvar att spela av perioden. Vita Hästen ökade ledningen till 1–7 genom Adam Aunes Johansson efter 0.52 i tredje perioden.

Kevin Engvall reducerade förvisso men närmare än 2–7 kom inte Mörrum. Vita Hästen tog därmed en stabil seger.

Vita Hästens Hugo Styf hade fyra assists.

När lagen möttes senast, 2014, slutade det med seger för Vita Hästen med 4–1.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 november i Himmelstalundshallen.

Mörrum möter Tyringe i nästa match borta onsdag 15 oktober 19.00. Vita Hästen möter samma dag Hanviken hemma.

Mörrum–Vita Hästen 2–7 (0–4, 1–2, 1–1)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (10.07) Helmer Styf (Hugo Styf, Adam Aunes Johansson), 0–2 (10.56) Alexander Lundman (Christian Axelsson, Oliver Bohm), 0–3 (13.45) Erik Palmqvist (Oliver Bohm, Casper Östberg), 0–4 (18.07) Christian Axelsson (Hugo Styf).

Andra perioden: 0–5 (25.44) Jesper Samuelsson (Hampus Andersson, Filip Holst), 0–6 (32.34) Alexander Lundman (Hugo Styf, Philip Alftberg), 1–6 (35.37) Hampus Johannesson (Noa Lindqvist-Muci, Calle Arvedson).

Tredje perioden: 1–7 (40.52) Adam Aunes Johansson (Hugo Styf, Emil Öhrwall), 2–7 (55.54) Kevin Engvall (Lucas Folkesson).

Nästa match:

Mörrum: Tyringe SoSS, borta, 15 oktober

Vita Hästen: Hanvikens SK, hemma, 15 oktober