Moras fina svit mot Luleå fortsätter

Seger för Mora med 4–2 mot Luleå

Romeo Edvardsen Sörensen avgjorde för Mora

Skellefteå AIK U20 nästa motståndare för Mora

Luleå har varit lite av ett drömmotstånd för Mora. På lördagen tog Mora ännu en seger hemma mot Luleå. Matchen i U20 nationell norra slutade 4–2 (2–1, 2–1, 0–0). Det var Moras sjätte raka seger mot just Luleå.

Mora–Luleå – mål för mål

Mora tog ledningen i första perioden genom Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen.

Luleå kvitterade till 1–1 genom Måns Josbrant efter 10.24.

Mora tog ledningen på nytt genom Romeo Edvardsen Sörensen efter 15.53 i matchen.

Luleå kvitterade till 2–2 redan efter efter 2.14 i andra perioden återigen genom Måns Josbrant på pass av David Lövgren. Efter 8.49 i andra perioden nätade Romeo Edvardsen Sörensen på nytt på pass av Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och Anton Olsson och gav Mora ledningen. Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen gjorde dessutom 4–2 efter 15.40 på pass av Romeo Edvardsen Sörensen och Victor Engebråten Kopperstad.

Tredje perioden blev mållös och Mora höll i sin 4–2-ledning och vann.

Romeo Edvardsen Sörensen och Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen gjorde två mål och två assist var för Mora.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mora vunnit.

Söndag 11 januari möter Mora Skellefteå AIK U20 hemma 12.00 och Luleå möter Leksand borta 11.00.

Mora–Luleå 4–2 (2–1, 2–1, 0–0)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (6.24) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Romeo Edvardsen Sörensen, Anton Olsson), 1–1 (10.24) Måns Josbrant (Neo Hirsch, David Lövgren), 2–1 (15.53) Romeo Edvardsen Sörensen (Victor Engebråten Kopperstad, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen).

Andra perioden: 2–2 (22.14) Måns Josbrant (David Lövgren), 3–2 (28.49) Romeo Edvardsen Sörensen (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen, Anton Olsson), 4–2 (35.40) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Romeo Edvardsen Sörensen, Victor Engebråten Kopperstad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-1-1

Luleå: 3-1-1

Nästa match:

Mora: Skellefteå, hemma, 11 januari 12.00

Luleå: Leksand, borta, 11 januari 11.00