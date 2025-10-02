Moras fina svit håller i sig efter 4–1 mot Grums
- Mora vann med 4–1 mot Grums
- Moras femte seger på de senaste sex matcherna
- Albin Hurtig avgjorde för Mora
Segertåget fortsätter för Mora. Mot Grums hemma i Smidjegrav Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) och har nu fyra segrar i rad i U18 regional väst herr.
Färjestad nästa för Mora
Första perioden var jämn. Grums inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Carl Glänfält efter 1.30, men Mora kvitterade genom Simon Qvarnström-Sjöberg efter 11.10. I andra perioden var det Mora som dominerade och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Albin Hurtig och Jacob Adamsson. 4.38 in i tredje perioden slog Sebastian Taliga till på pass av Jacob Adamsson och ökade ledningen.
Det här betyder att Grums ligger på åttonde plats i tabellen och Mora är på andra plats.
Söndag 5 oktober spelar Mora borta mot Färjestad 14.00 och Grums mot Strömsbro hemma 12.00 i Billerudhallen.
Mora–Grums 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)
U18 regional väst herr, Smidjegrav Arena
Första perioden: 0–1 (1.30) Carl Glänfält, 1–1 (11.10) Simon Qvarnström-Sjöberg (Jacob Appelqvist, William Grönstrand).
Andra perioden: 2–1 (27.28) Albin Hurtig (Jacob Appelqvist), 3–1 (39.41) Jacob Adamsson (Patric Hellström, Albin Dahlqvist).
Tredje perioden: 4–1 (44.38) Sebastian Taliga (Jacob Adamsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mora: 4-1-0
Grums: 2-0-3
Nästa match:
Mora: Färjestads BK, borta, 5 oktober
Grums: Strömsbro IF, hemma, 5 oktober
