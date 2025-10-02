Moras fina svit håller i sig efter 4–1 mot Grums

Mora vann med 4–1 mot Grums

Moras femte seger på de senaste sex matcherna

Albin Hurtig avgjorde för Mora

Segertåget fortsätter för Mora. Mot Grums hemma i Smidjegrav Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) och har nu fyra segrar i rad i U18 regional väst herr.

Färjestad nästa för Mora

Första perioden var jämn. Grums inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Carl Glänfält efter 1.30, men Mora kvitterade genom Simon Qvarnström-Sjöberg efter 11.10. I andra perioden var det Mora som dominerade och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Albin Hurtig och Jacob Adamsson. 4.38 in i tredje perioden slog Sebastian Taliga till på pass av Jacob Adamsson och ökade ledningen.

Det här betyder att Grums ligger på åttonde plats i tabellen och Mora är på andra plats.

Söndag 5 oktober spelar Mora borta mot Färjestad 14.00 och Grums mot Strömsbro hemma 12.00 i Billerudhallen.

Mora–Grums 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

U18 regional väst herr, Smidjegrav Arena

Första perioden: 0–1 (1.30) Carl Glänfält, 1–1 (11.10) Simon Qvarnström-Sjöberg (Jacob Appelqvist, William Grönstrand).

Andra perioden: 2–1 (27.28) Albin Hurtig (Jacob Appelqvist), 3–1 (39.41) Jacob Adamsson (Patric Hellström, Albin Dahlqvist).

Tredje perioden: 4–1 (44.38) Sebastian Taliga (Jacob Adamsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-1-0

Grums: 2-0-3

Nästa match:

Mora: Färjestads BK, borta, 5 oktober

Grums: Strömsbro IF, hemma, 5 oktober