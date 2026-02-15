Mora vann mot Skellefteå AIK U18

Mora segrade – 3–1 mot Skellefteå AIK U18

Sebastian Nilsson matchvinnare för Mora

Love Lorentzon gjorde målet för Skellefteå AIK U18

Mora besegrade Skellefteå AIK U18 på hemmaplan i söndagens möte i U18 Nationell norra. 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) slutade matchen.

Mora–Skellefteå AIK U18 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Albin Dahlqvist gjorde 1–0 till Mora 11.00 in i andra perioden.

Love Lorentzon kvitterade för Skellefteå AIK U18 tidigt i tredje perioden framspelad av Gustav Lindberg och Malte Olofsson. 9.56 in i tredje perioden fick Sebastian Nilsson utdelning framspelad av Simon Qvarnström-Sjöberg och Sebastian Taliga och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.31 kvar att spela genom Patric Hellström. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mora med 4–3 efter förlängning .

Lördag 21 februari möter Mora Björklöven U18 borta 16.00 och Skellefteå AIK U18 möter Timrå IK U18 hemma 15.00.

Mora–Skellefteå AIK U18 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

U18 Nationell norra, Wibe Arena

Andra perioden: 1–0 (31.00) Albin Dahlqvist.

Tredje perioden: 1–1 (40.55) Love Lorentzon (Gustav Lindberg, Malte Olofsson), 2–1 (49.56) Sebastian Nilsson (Simon Qvarnström-Sjöberg, Sebastian Taliga), 3–1 (58.29) Patric Hellström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-0-2

Skellefteå AIK U18: 3-0-2

Nästa match:

Mora: IF Björklöven, borta, 21 februari 16.00

Skellefteå AIK U18: Timrå IK, hemma, 21 februari 15.00