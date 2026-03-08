Mora vann mot Brynäs i U18 Nationell norra

Mora vann med 4–1 mot Brynäs

Moras fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anton Jansson avgjorde för Mora

Mora vann mötet i U18 Nationell norra på hemmaplan mot Brynäs, med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0).

Segern var Moras fjärde på de senaste fem matcherna.

Östersunds IK U18 nästa för Mora

Brynäs tog ledningen i början av första perioden genom Alexander Søyland.

Därefter fixade Moras Albin Dahlqvist och Anton Jansson att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Efter 2.03 i andra perioden slog Sebastian Taliga till framspelad av Sebastian Nilsson och Albin Dahlqvist och gjorde 3–1.

12.36 in i tredje perioden fick Patric Hellström utdelning på pass av Edvin Ekblad och ökade ledningen.

Med två omgångar kvar är Mora på femte plats i tabellen medan Brynäs fortfarande leder serien, två poäng före Skellefteå.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 14 mars möter Mora Östersunds IK U18 hemma 15.00 och Brynäs möter Luleå U18 hemma 11.00.

Mora–Brynäs 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

U18 Nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (2.47) Alexander Søyland (Ellioth Lahtinen), 1–1 (4.18) Albin Dahlqvist (Sebastian Nilsson), 2–1 (15.06) Anton Jansson (William Fällström).

Andra perioden: 3–1 (22.03) Sebastian Taliga (Sebastian Nilsson, Albin Dahlqvist).

Tredje perioden: 4–1 (52.36) Patric Hellström (Edvin Ekblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-0-1

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Mora: Östersunds IK, hemma, 14 mars 15.00

Brynäs: Luleå HF, hemma, 14 mars 11.00