Mora vann mot AIK

Seger för Mora med 7–3 mot AIK

Simon Qvarnström-Sjöberg avgjorde för Mora

Tre raka mål för Mora

Mora vann matchen på hemmaplan mot AIK i U18 Nationell norra herr på lördagen. 7–3 (1–0, 4–2, 2–1) slutade matchen.

Täby nästa för Mora

Albin Dahlqvist gjorde 1–0 till Mora efter åtta minuter på pass av William Fällström.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Mora gjorde två mål i tredje perioden och gick från 5–2 till 7–2, målen av Jacob Adamsson och Anton Jansson och punkterade matchen.

Walter Lundgren reducerade förvisso men närmare än 7–3 kom inte AIK. Mora tog därmed en stabil seger.

AIK:s Viking Simon stod för tre poäng, varav ett mål. Albin Dahlqvist och Anton Jansson gjorde två mål och ett assist var för Mora.

Den 28 februari möts lagen återigen, då i Ulriksdals IP.

Söndag 18 januari spelar Mora hemma mot Täby 12.00 och AIK mot Leksand borta 11.00 i Tegera Arena.

Mora–AIK 7–3 (1–0, 4–2, 2–1)

U18 Nationell norra herr, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (8.45) Albin Dahlqvist (William Fällström).

Andra perioden: 2–0 (22.19) Simon Qvarnström-Sjöberg (Jacob Appelqvist, Wille Lundin), 3–0 (23.17) Anton Jansson (Sebastian Nilsson), 3–1 (25.18) Viking Simon (Sixten Zakrisson, Victor Kumpulainen), 4–1 (31.03) Simon Qvarnström-Sjöberg (Sebastian Taliga, William Fällström), 4–2 (35.04) Carl Norrbin (Manne Arwenhed, Viking Simon), 5–2 (37.07) Albin Dahlqvist (Jacob Appelqvist, Anton Jansson).

Tredje perioden: 6–2 (42.08) Jacob Adamsson (Albin Dahlqvist), 7–2 (51.46) Anton Jansson (Emil Svensson), 7–3 (55.53) Walter Lundgren (Viking Simon, Alexander Hedberg Bouveron).

Nästa match:

Mora: IFK Täby HC, hemma, 18 januari 12.00

AIK: Leksands IF, borta, 18 januari 11.00