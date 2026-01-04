Mora vann efter förlängning mot Skellefteå AIK U18

Mora-seger med 4–3 efter förlängning

Simon Qvarnström-Sjöberg avgjorde för Mora

Leksand nästa motståndare för Skellefteå AIK U18

Det blev en riktigt tajt match när Skellefteå AIK U18 tog emot Mora i U18 Nationell norra herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Mora var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–0, 0–3, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Simon Qvarnström-Sjöberg som stod för det avgörande målet.

Det var första segern för Mora. I premiären förlorade laget med 4–5 mot Luleå U18 .

Skellefteå AIK U18–Mora – mål för mål

Patric Hellström gav Mora ledningen efter nio minuter efter pass från William Fällström och Jacob Adamsson.

0–2 kom efter 15.53 när Sebastian Spjuth hittade rätt assisterad av William Grönstrand och Oskar Thim.

Skellefteå AIK U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 3–2. Skellefteå AIK U18:s mål gjordes av Carl Lundberg 2 och Mio Forssell.

9.26 in i tredje perioden slog Jacob Appelqvist till på pass av Simon Qvarnström-Sjöberg och kvitterade.

Stor matchhjälte för Mora 3.36 in i förlängningen blev Simon Qvarnström-Sjöberg med det avgörande förlängningsmålet.

Lagen möts igen 15 februari i Wibe Arena.

Skellefteå AIK U18 tar sig an Leksand i nästa match hemma måndag 5 januari 12.00. Mora möter Björklöven U18 hemma lördag 10 januari 17.00.

Skellefteå AIK U18–Mora 3–4 (0–2, 3–0, 0–1, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (9.24) Patric Hellström (William Fällström, Jacob Adamsson), 0–2 (15.53) Sebastian Spjuth (William Grönstrand, Oskar Thim).

Andra perioden: 1–2 (20.15) Carl Lundberg (Hjalmar Nilsén, Elliot Nyström), 2–2 (26.36) Mio Forssell (Werner Hansson), 3–2 (30.07) Carl Lundberg (Hjalmar Nilsén, Elliot Nyström).

Tredje perioden: 3–3 (49.26) Jacob Appelqvist (Simon Qvarnström-Sjöberg).

Förlängning: 3–4 (63.36) Simon Qvarnström-Sjöberg (Jacob Appelqvist).

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Leksands IF, hemma, 5 januari 12.00

Mora: IF Björklöven, hemma, 10 januari 17.00

