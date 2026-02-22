Mora starkast i straffläggningen – vann borta mot Modo Hockey U18

Mora vann med 2–1 efter straffar

Patric Hellström avgjorde för Mora

Andra raka nederlaget för Modo Hockey U18

Mora vann en riktigt jämn match mot Modo Hockey U18 i U18 Nationell norra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Mora var starkare och vann med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Patric Hellström blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Modo Hockey U18–Mora – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Mora tog ledningen först efter 1.29 i tredje perioden genom Sebastian Nilsson framspelad av Albin Dahlqvist och Emil Svensson. 16.52 in i tredje perioden satte Leon Schenk pucken på pass av Emil Wagner och Leo Rubing och kvitterade.

Moras Patric Hellström blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Säsongens första möte lagen emellan vann Modo med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Lördag 28 februari spelar Modo Hockey U18 borta mot Luleå U18 16.00 och Mora mot AIK borta 15.00 i Ulriksdals IP.

Modo Hockey U18–Mora 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra, Hägglunds Arena

Tredje perioden: 0–1 (41.29) Sebastian Nilsson (Albin Dahlqvist, Emil Svensson), 1–1 (56.52) Leon Schenk (Emil Wagner, Leo Rubing).

Straffar: 1–2 (65.00) Patric Hellström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 2-2-1

Mora: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey U18: Luleå HF, borta, 28 februari 16.00

Mora: AIK, borta, 28 februari 15.00