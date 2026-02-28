Mora starkast i straffläggningen – vann borta mot AIK

Mora-seger med 3–2 efter straffar

Patric Hellström avgjorde för Mora

Andra raka segern för Mora

Mora vann en riktigt jämn match mot AIK i U18 Nationell norra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Mora var starkare och vann med 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Patric Hellström för.

Täby nästa för Mora

Jacob Adamsson gav gästande Mora ledningen efter 6.24 efter pass från Patric Hellström. Efter 6.59 gjorde också laget 0–2 när Victor Ytterbring fick träff med assist av Patric Hellström.

Efter 6.46 i andra perioden nätade Christian Furuvik framspelad av Elliot Östervall Lewis och reducerade åt AIK.

12.58 in i tredje perioden satte Rasmus Kennlöv pucken på pass av Viking Simon och Manne Arwenhed och kvitterade.

I straffläggningen var det Mora som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Patric Hellström för.

Patric Hellström gjorde ett mål för Mora och spelade fram till två mål.

När lagen senast möttes vann Mora med 7–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 mars. Då möter AIK Leksand i Ulriksdals IP 12.00. Mora tar sig an Täby borta 11.40.

AIK–Mora 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (6.24) Jacob Adamsson (Patric Hellström), 0–2 (6.59) Victor Ytterbring (Patric Hellström).

Andra perioden: 1–2 (26.46) Christian Furuvik (Elliot Östervall Lewis).

Tredje perioden: 2–2 (52.58) Rasmus Kennlöv (Viking Simon, Manne Arwenhed).

Straffar: 2–3 (65.00) Patric Hellström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Mora: 3-1-1

Nästa match:

AIK: Leksands IF, hemma, 1 mars 12.00

Mora: IFK Täby HC, borta, 1 mars 11.40