Mora starkast – avgjorde i förlängningen mot Djurgården

Mora vann med 3–2 efter förlängning

Moras sjätte seger på de senaste sju matcherna

Colin Wetterberg avgjorde för Mora

Moras väg till seger mot Djurgården hemma i U20 nationell norra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Colin Wetterberg blev matchhjälte för Mora med sitt mål i förlängningen.

Segern var Moras sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

AIK nästa för Mora

Djurgården startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Hampus Zirath innan Mora svarade och gjorde 2–1 genom Benjamin Dahlén. Efter 12.41 i andra perioden nätade Victor Engebråten Kopperstad framspelad av Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och Romeo Edvardsen Sörensen och kvitterade för Mora. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Stor matchhjälte för Mora blev Colin Wetterberg som 1.10 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Moras sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Djurgårdens femte uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mora med 4–3.

Söndag 26 oktober möter Mora AIK hemma 12.00 och Djurgården möter Leksand borta 11.00.

Mora–Djurgården 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (8.50) Hampus Zirath (Arvid Drott, Marcus Nordmark), 0–2 (17.29) Hampus Zirath (Arvid Drott, Leon Gerber), 1–2 (19.02) Benjamin Dahlén (Olle Carlsson, Tim Thomsson).

Andra perioden: 2–2 (32.41) Victor Engebråten Kopperstad (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen, Romeo Edvardsen Sörensen).

Förlängning: 3–2 (61.10) Colin Wetterberg (Tim Thomsson, Romeo Edvardsen Sörensen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-0-1

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Mora: AIK, hemma, 26 oktober

Djurgården: Leksand, borta, 26 oktober