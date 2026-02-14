Mora segrade mot AIK i U20 nationell norra

Mora vann med 3–1 mot AIK

Anton Olsson matchvinnare för Mora

Seger nummer 13 för Mora

Mora vann mötet med AIK på hemmaplan med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) på lördagen i U20 nationell norra.

Mora–AIK – mål för mål

Mora tog ledningen efter 12.17 genom Laban Persson med assist av Tim Thomsson.

Efter 11.17 i andra perioden slog Anton Olsson till framspelad av Maximilian Robertson och gjorde 2–0.

Mio Kjörsträd- Öqvist reducerade för AIK efter 2.26 in i tredje perioden framspelad av Nikodemus Wernquist och Kian Alvarsson. Fler mål än så blev det inte för AIK. Mora punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.07 kvar att spela genom Simon Schmid assisterad av Anton Olsson. 3–1-målet blev matchens sista.

Mora har två segrar och tre förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har tre vinster och två förluster och 15–15 i målskillnad.

Resultatet innebär att Mora ligger kvar på andra plats och AIK på nionde plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Mora och AIK den här säsongen. Mora vann de två första mötena. AIK vann senast lagen möttes.

Söndag 15 februari spelar Mora hemma mot Djurgården 14.00 och AIK mot Leksand borta 11.00 i Tegera Arena.

Mora–AIK 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (12.17) Laban Persson (Tim Thomsson).

Andra perioden: 2–0 (31.17) Anton Olsson (Maximilian Robertson).

Tredje perioden: 2–1 (42.26) Mio Kjörsträd- Öqvist (Nikodemus Wernquist, Kian Alvarsson), 3–1 (58.53) Simon Schmid (Anton Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-0-3

AIK: 3-1-1

Nästa match:

Mora: Djurgårdens IF, hemma, 15 februari 14.00

AIK: Leksand, borta, 15 februari 11.00