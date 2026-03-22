Mora klart för kvartsfinal – slog Luleå U18 i avgörande matchen

Albin Dahlqvist matchvinnare för Mora

Andra raka segern för Mora

Segern på bortaplan med 3–2 (0–1, 2–1, 1–0) i tredje matchen gör att Mora har vunnit matchserien mot Luleå U18 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Mora vann serien med 2-1.

Luleå U18–Mora – mål för mål

Luleå U18 tog ledningen efter 19 minuters spel genom Lo Axelsson efter förarbete av Benjamin Nyström.

Mora kvitterade till 1–1 genom Jacob Appelqvist i andra perioden.

Efter 18.57 gjorde Luleå U18 2–1 genom Melvin Wande.

Mora kvitterade till 2–2 genom Patric Hellström efter 19.56 av perioden.

Albin Dahlqvist gav laget ledningen tidigt i tredje perioden framspelad av Oskar Thim och Albin Hurtig. Därmed hade Mora vänt matchen.

Luleå U18–Mora 2–3 (1–0, 1–2, 0–1)

Första perioden: 1–0 (19.59) Lo Axelsson (Benjamin Nyström).

Andra perioden: 1–1 (36.02) Jacob Appelqvist (Edvin Ekblad, Patric Hellström), 2–1 (38.57) Melvin Wande (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Vidar Fredriksson), 2–2 (39.56) Patric Hellström (Edvin Ekblad, William Fällström).

Tredje perioden: 2–3 (43.04) Albin Dahlqvist (Oskar Thim, Albin Hurtig).

Slutresultat i serien: Luleå U18–Mora 1–2