Montreal utjämnade matchserien mot Buffalo Sabres

Montreal segrade – 5–1 mot Buffalo Sabres

Alex Newhook tvåmålsskytt för Montreal

Mike Matheson avgjorde för Montreal

Montreal vann på bortaplan med 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) mot Buffalo Sabres i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Alex Newhook med två mål för Montreal

Alex Newhook gjorde 1–0 till Montreal efter bara 1.36 framspelad av Kaiden Guhle och Lane Hutson. Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 4.27 nätade Mike Matheson assisterad av Phillip Danault.

Efter 4.47 i andra perioden nätade Alex Newhook återigen framspelad av Jake Evans och Noah Dobson och gjorde 0–3. Buffalo Sabres Zach Benson gjorde 1–3 efter 19.22 på pass av Conor Timmins och Josh Doan.

3.54 in i tredje perioden slog Alexandre Carrier till och ökade ledningen. Efter 15.59 nätade Nick Suzuki på pass av Josh Anderson och ökade ledningen för Montreal.

Lagen möts igen på måndag 01.00.

Buffalo Sabres–Montreal 1–5 (0–2, 1–1, 0–2)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (1.36) Alex Newhook (Kaiden Guhle, Lane Hutson), 0–2 (4.27) Mike Matheson (Phillip Danault).

Andra perioden: 0–3 (24.47) Alex Newhook (Jake Evans, Noah Dobson), 1–3 (39.22) Zach Benson (Conor Timmins, Josh Doan).

Tredje perioden: 1–4 (43.54) Alexandre Carrier, 1–5 (55.59) Nick Suzuki (Josh Anderson).

Utvisningar, Buffalo Sabres: 6×2 min. Montreal: 6×2 min, 1×10 min.

Ställning i serien: Buffalo Sabres–Montreal 1–1 (bäst av 7)

Nästa match:

11 maj, 01.00, Montreal–Buffalo Sabres