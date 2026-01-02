Montreal segrade i toppmötet mot Carolina

Montreal segrade – 7–5 mot Carolina

Juraj Slafkovsky avgjorde för Montreal

Andra raka segern för Montreal

Det var toppmatch i NHL under fredagen när Carolina tog emot tredjeplacerade Montreal. Montreal vann matchen med 7–5 (2–3, 3–1, 2–1).

Carolina–Montreal – mål för mål

I första perioden var det Carolina som var starkast. Laget vann perioden med 3–2.

I andra perioden var det i stället Montreal som hade greppet. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 4–5.

Montreal utökade ledningen genom Juraj Slafkovsky efter 11.20 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Carolina reducerade dock till 5–6 genom Nikolaj Ehlers när bara fyra minuter återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Montreal kunde dock avgöra till 5–7 med 2.60 kvar av matchen genom Lane Hutson.

Carolinas Sebastian Aho stod för ett mål och fyra assists, Nikolaj Ehlers gjorde två mål och ett målgivande pass och Andrej Svetjnikov gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

I nästa omgång har Carolina Colorado hemma i Lenovo Center, söndag 4 januari 01.00. Montreal spelar borta mot St Louis lördag 3 januari 22.00.

Carolina–Montreal 5–7 (3–2, 1–3, 1–2)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (3.10) Nick Suzuki (Alexandre Texier, Sammy Blais), 0–2 (4.06) Oliver Kapanen (Ivan Demidov, Juraj Slafkovsky), 1–2 (10.47) Nikolaj Ehlers (Sebastian Aho, Alexander Nikisjin), 2–2 (12.19) Sebastian Aho (Joel Nyström, Andrej Svetjnikov), 3–2 (14.51) Andrej Svetjnikov (Sebastian Aho, Nikolaj Ehlers).

Andra perioden: 4–2 (20.54) Alexander Nikisjin (Sebastian Aho, Andrej Svetjnikov), 4–3 (25.01) Sammy Blais (Lane Hutson, Brendan Gallagher), 4–4 (36.23) Cole Caufield (Alexandre Texier), 4–5 (36.46) Josh Anderson.

Tredje perioden: 4–6 (51.20) Juraj Slafkovsky (Jayden Struble, Ivan Demidov), 5–6 (56.58) Nikolaj Ehlers (K’Andre Miller, Sebastian Aho), 5–7 (58.00) Lane Hutson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-0-3

Montreal: 3-2-0

Nästa match:

Carolina: Colorado Avalanche, hemma, 4 januari 01.00

Montreal: St Louis Blues, borta, 3 januari 22.00