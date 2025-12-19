Montreal ryckte i sista perioden och vann mot Chicago

Seger för Montreal med 4–1 mot Chicago

Zachary Bolduc med två mål för Montreal

Fjärde raka nederlaget för Chicago

Montreal vann hemma mot Chicago i NHL med 4–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Montreal avgjorde i sista perioden.

Resultatet innebär att Chicago nu har fyra förluster i rad.

Zachary Bolduc med två mål för Montreal

Frank Nazar gjorde 1–0 till gästande Chicago efter 7.27 efter förarbete från Matt Grzelcyk och Andre Burakovsky.

Montreal kvitterade genom Zachary Bolduc på pass av Cole Caufield och Lane Hutson efter 14.23.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden var det Montreal som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Zachary Bolduc, Noah Dobson och Nick Suzuki.

Montreals Lane Hutson hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Montreal med 3–2.

Nästa motstånd för Montreal är Pittsburgh. Lagen möts söndag 21 december 01.00 i Bell Centre. Chicago tar sig an Ottawa borta lördag 20 december 21.00.

Montreal–Chicago 4–1 (1–1, 0–0, 3–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (7.27) Frank Nazar (Matt Grzelcyk, Andre Burakovsky), 1–1 (14.23) Zachary Bolduc (Cole Caufield, Lane Hutson).

Tredje perioden: 2–1 (40.20) Zachary Bolduc (Lane Hutson, Nick Suzuki), 3–1 (50.00) Noah Dobson (Ivan Demidov, Lane Hutson), 4–1 (56.29) Nick Suzuki.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-1-1

Chicago: 1-0-4

Nästa match:

Montreal: Pittsburgh Penguins, hemma, 21 december 01.00

Chicago: Ottawa Senators, borta, 20 december 21.00