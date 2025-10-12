Montreal avgjorde i tredje perioden – vann mot Chicago

Montreal vann med 3–2 mot Chicago

Kaiden Guhle avgjorde för Montreal

Andra raka segern för Montreal

Montreal vann matchen borta mot Chicago i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Montreal fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (0–0, 2–2, 0–1).

Segermålet för Montreal stod Kaiden Guhle för med bara 15 sekunder kvar av slutperioden.

Seattle nästa för Montreal

Den första perioden slutade 0–0. Efter 2.45 i andra perioden gjorde Montreal 0–1 genom Cole Caufield.

Chicago kvitterade till 1–1 genom Sam Rinzel tidigt i perioden av perioden.

Montreal tog ledningen på nytt genom Zachary Bolduc efter 5.45.

Chicago gjorde 2–2 genom Connor Bedard efter 9.15 av perioden. Men Kaiden Guhle stod för målet när Montreal avgjorde matchen med 15 sekunder kvar att spela assisterad av Nick Suzuki och Lane Hutson.

Det här var Chicagos tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Chicago vann senast lagen möttes med 4–3 i Bell Centre.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 december i Bell Centre.

Tisdag 14 oktober 02.30 spelar Chicago hemma mot Utah. Montreal möter Seattle hemma i Bell Centre onsdag 15 oktober 01.00.

Chicago–Montreal 2–3 (0–0, 2–2, 0–1)

NHL, United Center

Andra perioden: 0–1 (22.45) Cole Caufield (Zachary Bolduc, Nick Suzuki), 1–1 (24.34) Sam Rinzel (Teuvo Teraväinen, Frank Nazar), 1–2 (25.45) Zachary Bolduc (Cole Caufield), 2–2 (29.15) Connor Bedard (Frank Nazar, Teuvo Teraväinen).

Tredje perioden: 2–3 (59.45) Kaiden Guhle (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Nästa match:

Chicago: Utah Hockey Club, hemma, 14 oktober

Montreal: Seattle Kraken, hemma, 15 oktober