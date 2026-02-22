Mölndal vann mot Hisingen efter Emanuel Rosellos två mål
- Mölndal segrade – 5–2 mot Hisingen
- Emanuel Rosello tvåmålsskytt för Mölndal
- Fjärde raka förlusten för Hisingen
Det blev Mölndal som gick segrande ur mötet med Hisingen i U18 division 1 syd A vår borta, med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0).
Resultatet innebär att Hisingen nu har fyra förluster i rad.
Emanuel Rosello med två mål för Mölndal
Mölndal tog ledningen i första perioden genom Emanuel Rosello.
Hisingen kvitterade till 1–1 genom Arvid Blackås med 3.29 kvar att spela.
Mölndal tog ledningen på nytt genom Filip Wätteräng efter 19.26 i matchen.
Efter 11.00 i andra perioden nätade Mateusz Myszka framspelad av Filip Gustavsson och Ludvig Krook och kvitterade för Hisingen. Mölndals Emanuel Rosello gjorde 2–3 efter 14.33 framspelad av Filip Wätteräng.
2.45 in i tredje perioden satte Calle Browallius pucken på pass av Joel Falk och ökade ledningen. Christoffer Svedberg stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.01 kvar att spela.
Med fyra omgångar kvar är Hisingen på sjunde plats i tabellen medan Mölndal är på femte plats.
När lagen senast möttes vann Mölndal med 4–3 efter straffar.
Hisingen tar sig an Hanhals J18 i nästa match borta torsdag 26 februari 18.30. Mölndal möter samma dag 19.35 Lidköping hemma.
Hisingen–Mölndal 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)
U18 division 1 syd A vår, Tuve Ishall
Första perioden: 0–1 (8.40) Emanuel Rosello (Benjamin Eriksson, William Wätteräng), 1–1 (16.31) Arvid Blackås (John Björsander, Noah Fredriksson), 1–2 (19.26) Filip Wätteräng (Joel Falk).
Andra perioden: 2–2 (31.00) Mateusz Myszka (Filip Gustavsson, Ludvig Krook), 2–3 (34.33) Emanuel Rosello (Filip Wätteräng).
Tredje perioden: 2–4 (42.45) Calle Browallius (Joel Falk), 2–5 (58.59) Christoffer Svedberg.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Hisingen: 1-0-4
Mölndal: 2-0-3
Nästa match:
Hisingen: Hanhals IF, borta, 26 februari 18.30
Mölndal: HC Lidköping Red Roosters, hemma, 26 februari 19.35
