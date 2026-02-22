Mölndal vann mot Hisingen efter Emanuel Rosellos två mål

Mölndal segrade – 5–2 mot Hisingen

Emanuel Rosello tvåmålsskytt för Mölndal

Fjärde raka förlusten för Hisingen

Det blev Mölndal som gick segrande ur mötet med Hisingen i U18 division 1 syd A vår borta, med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0).

Resultatet innebär att Hisingen nu har fyra förluster i rad.

Emanuel Rosello med två mål för Mölndal

Mölndal tog ledningen i första perioden genom Emanuel Rosello.

Hisingen kvitterade till 1–1 genom Arvid Blackås med 3.29 kvar att spela.

Mölndal tog ledningen på nytt genom Filip Wätteräng efter 19.26 i matchen.

Efter 11.00 i andra perioden nätade Mateusz Myszka framspelad av Filip Gustavsson och Ludvig Krook och kvitterade för Hisingen. Mölndals Emanuel Rosello gjorde 2–3 efter 14.33 framspelad av Filip Wätteräng.

2.45 in i tredje perioden satte Calle Browallius pucken på pass av Joel Falk och ökade ledningen. Christoffer Svedberg stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.01 kvar att spela.

Med fyra omgångar kvar är Hisingen på sjunde plats i tabellen medan Mölndal är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Mölndal med 4–3 efter straffar.

Hisingen tar sig an Hanhals J18 i nästa match borta torsdag 26 februari 18.30. Mölndal möter samma dag 19.35 Lidköping hemma.

Hisingen–Mölndal 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)

U18 division 1 syd A vår, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (8.40) Emanuel Rosello (Benjamin Eriksson, William Wätteräng), 1–1 (16.31) Arvid Blackås (John Björsander, Noah Fredriksson), 1–2 (19.26) Filip Wätteräng (Joel Falk).

Andra perioden: 2–2 (31.00) Mateusz Myszka (Filip Gustavsson, Ludvig Krook), 2–3 (34.33) Emanuel Rosello (Filip Wätteräng).

Tredje perioden: 2–4 (42.45) Calle Browallius (Joel Falk), 2–5 (58.59) Christoffer Svedberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 1-0-4

Mölndal: 2-0-3

Nästa match:

Hisingen: Hanhals IF, borta, 26 februari 18.30

Mölndal: HC Lidköping Red Roosters, hemma, 26 februari 19.35