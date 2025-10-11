Mölndal upp i topp efter seger mot Varberg

Mölndal vann med 10–2 mot Varberg

Mölndals sjätte seger på de senaste sju matcherna

Oscar Bjällmark avgjorde för Mölndal

Mölndal är nu serieledare i U20 division 1 A syd herr efter seger, 10–2 (2–0, 3–1, 5–1), hemma mot Varberg. Mölndal leder serien en poäng före Hisingen. Hisingen har dock en match mindre spelad. Varberg ligger på åttonde plats i tabellen.

Segern var Mölndals sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Rönnäng nästa för Mölndal

Mölndal dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Mölndal hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.41 genom Oscar Bjällmark och gick upp till 8–1 innan Varberg svarade.

Segern skrevs till slut till 10–2 för Mölndal.

Olof Edling gjorde två mål för Mölndal och spelade dessutom fram till tre mål, Hampus Pedersen stod för två mål och två assists och William Wätteräng gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen möts på nytt i Veddige Ishall den 15 november.

I nästa match möter Mölndal Rönnäng borta på onsdag 15 oktober 19.00. Varberg möter Härryda tisdag 14 oktober 19.40 hemma.

Mölndal–Varberg 10–2 (2–0, 3–1, 5–1)

U20 division 1 A syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (6.27) Maurice Tschanz (Wilton Hägglund, John Lindberg Segerholm), 2–0 (10.43) Anton Moberg (Ville Sandgren, Olof Edling).

Andra perioden: 3–0 (22.40) Oscar Bjällmark (William Settergren, William Wätteräng), 4–0 (26.06) William Wätteräng (Hugo Liderud-Martinsson), 5–0 (29.29) Hampus Pedersen (Olof Edling), 5–1 (30.17) Eric Koskela.

Tredje perioden: 6–1 (40.41) Oscar Bjällmark (William Wätteräng, Sigge Odeen), 7–1 (42.17) Wilton Hägglund, 8–1 (43.39) Olof Edling (Kevin Büller, Hampus Pedersen), 8–2 (52.36) Viggo Levstam (Loke Ternevi), 9–2 (55.34) Olof Edling (Hampus Pedersen), 10–2 (58.23) Hampus Pedersen (Benjamin Eriksson, Olof Edling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal: 4-0-1

Varberg: 1-0-4

Nästa match:

Mölndal: Rönnängs IK, borta, 15 oktober

Varberg: Härryda HC, hemma, 14 oktober