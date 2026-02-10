Modo Hockeys fina svit mot AIK fortsätter

Modo Hockey vann med 5–3 mot AIK

Milton Gästrin avgjorde för Modo Hockey

Andra förlusten i rad för AIK

AIK har varit lite av ett favoritmotstånd för Modo Hockey. På tisdagen tog Modo Hockey ännu en seger borta mot AIK. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 5–3 (3–0, 2–0, 0–3). Det var Modo Hockeys sjätte raka seger mot just AIK.

AIK–Modo Hockey – mål för mål

Modo Hockey stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 13.56 i andra perioden nätade Milton Gästrin framspelad av Matthew Anderson och Jesper Olofsson och gjorde 0–4. Carl Mattsson gjorde dessutom 0–5 efter 17.50 på pass av Linus Andersson och Kyle Topping.

Alfred Barklund, Simon Åkerström och Daniel Muzito Bagenda reducerade förvisso men närmare än 3–5 kom inte AIK. Modo Hockey tog därmed en säker seger.

Modo Hockeys Linus Andersson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att AIK ligger kvar på femte plats i tabellen och Modo Hockey på fjärde plats.

Måndag 16 februari 19.00 möter AIK Björklöven borta medan Modo Hockey spelar hemma mot Almtuna.

AIK–Modo Hockey 3–5 (0–3, 0–2, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (3.50) Sebastian Ohlsson (Jacob Bjerselius), 0–2 (6.00) Linus Andersson (Kyle Topping, David Rundblad), 0–3 (15.21) David Rundblad (Linus Andersson, Jakob Norén).

Andra perioden: 0–4 (33.56) Milton Gästrin (Matthew Anderson, Jesper Olofsson), 0–5 (37.50) Carl Mattsson (Linus Andersson, Kyle Topping).

Tredje perioden: 1–5 (40.27) Alfred Barklund (William Pethrus, Rasmus Rudslätt), 2–5 (45.01) Simon Åkerström (Sid Boije), 3–5 (45.25) Daniel Muzito Bagenda (Alfred Barklund, Rasmus Rudslätt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-0-3

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

AIK: IF Björklöven, borta, 16 februari 19.00

Modo Hockey: Almtuna IS, hemma, 16 februari 19.00