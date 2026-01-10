Modo Hockey U18 vann mot Leksand

Seger för Modo Hockey U18 med 7–4 mot Leksand

Victor Nilsson matchvinnare för Modo Hockey U18

Tredje raka segern för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 vann på bortaplan mot Leksand i U18 Nationell norra herr. Matchen på lördagen slutade 4–7 (2–4, 1–1, 1–2).

Leksand–Modo Hockey U18 – mål för mål

Modo Hockey U18 dominerade i första perioden som laget vann med 4–2.

Leksand reducerade till 3–4 redan efter efter 2.05 i andra perioden återigen genom Hugo Altörn på pass av Noel Nord och Alfred Mix. Efter 7.31 i andra perioden slog Victor Nilsson till på pass av Sam Kusuki och Kid Åkerman och gjorde 3–5.

Modo Hockey U18 vann också tredje perioden 1–2 och ställningen efter tre perioder var 4–7.

Modo Hockey U18:s Kid Åkerman stod för tre poäng, varav ett mål. Noel Nord gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Leksand.

Leksand har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter tre spelade matcher. Modo Hockey U18 har åtta poäng.

Lagen möts igen 21 februari i Bjästa Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter Leksand Björklöven U18 i Tegera Arena 14.00. Modo Hockey U18 tar sig an Mora borta 15.30.

Leksand–Modo Hockey U18 4–7 (2–4, 1–1, 1–2)

U18 Nationell norra herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (1.06) Noel Nord (Loui Karlsson), 2–0 (2.06) Hugo Altörn (Lukas Lissel, Isak Leino), 2–1 (4.43) Olle Byström (Melvin Nylén), 2–2 (6.02) Kristian Hägglöf (Emil Öberg, Leo Rubing), 2–3 (10.16) Rasmus Sahlman (Melvin Nylén, Olle Byström), 2–4 (19.18) Sam Kusuki (Kid Åkerman, Oscar Westberg).

Andra perioden: 3–4 (22.05) Hugo Altörn (Noel Nord, Alfred Mix), 3–5 (27.31) Victor Nilsson (Sam Kusuki, Kid Åkerman).

Tredje perioden: 3–6 (40.55) Emil Öberg (Kristian Hägglöf), 3–7 (41.26) Kid Åkerman (Leo Rubing, Oscar Westberg), 4–7 (44.24) Loui Karlsson (Noel Nord).

Nästa match:

Leksand: IF Björklöven, hemma, 11 januari 14.00

Modo Hockey U18: Mora IK, borta, 11 januari 15.30