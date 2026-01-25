Modo Hockey U18 ryckte i sista perioden och vann mot Timrå IK U18

Modo Hockey U18 vann hemma mot Timrå IK U18 i U18 Nationell norra herr med 8–4. Matchen var helt jämn efter två perioder, 4–4, innan Modo Hockey U18 avgjorde i sista perioden.

Därmed har Modo Hockey U18 vunnit åtta matcher i rad i U18 Nationell norra herr.

Olle Byström bakom Modo Hockey U18:s seger

Timrå IK U18 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

I andra perioden var det i stället Modo Hockey U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Modo Hockey U18 spelade bra i tredje perioden och gick från 4–4 till 8–4 genom mål av Olle Byström, Emil Öberg, Oscar Westberg och Emil Wagner och avgjorde matchen.

Det här var fjärde mötet mellan Modo Hockey U18 och Timrå IK U18 den här säsongen. Timrå IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Modo Hockey vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 31 januari möter Modo Hockey U18 AIK hemma i Hägglunds Arena 17.30 medan Timrå IK U18 spelar hemma mot Leksand 16.00.

Modo Hockey U18–Timrå IK U18 8–4 (1–3, 3–1, 4–0)

U18 Nationell norra herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (3.07) Rasmus Sahlman (Manfred Hållberg), 1–1 (9.23) Elton Sandman (Linus Wallin), 1–2 (14.29) Elton Sandman (Melker Lundgren, Adrian Svensson), 1–3 (16.01) Vincent Landin Bray (Manfred Wennerberg).

Andra perioden: 2–3 (20.37) Rasmus Sahlman (Emil Öberg, Sam Kusuki), 3–3 (21.16) Melvin Nylén (Oscar Westberg, Oscar Eriksson), 4–3 (24.45) Arvid Connysson (Emil Wagner), 4–4 (39.10) Albin Klar (Manfred Wennerberg).

Tredje perioden: 5–4 (41.33) Olle Byström (Nils Sehlberg), 6–4 (43.34) Emil Öberg (Leo Rubing, Leon Schenk), 7–4 (55.10) Oscar Westberg (Oscar Eriksson), 8–4 (58.33) Emil Wagner (Nils Sehlberg, Olle Byström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 5-0-0

Timrå IK U18: 1-0-4

Nästa match:

Modo Hockey U18: AIK, hemma, 31 januari 17.30

Timrå IK U18: Leksands IF, hemma, 31 januari 16.00