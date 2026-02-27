Modo Hockey segrade mot Västerås i hockeyallsvenskan

Modo Hockey segrade – 3–1 mot Västerås

Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kyle Topping avgjorde för Modo Hockey

Modo Hockey segrade borta i ABB Arena Nord mot Västerås i hockeyallsvenskan. 1–3 (0–1, 0–2, 1–0) slutade matchen på fredagen.

Segern var Modo Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Bik Karlskoga nästa för Modo Hockey

Jacob Bjerselius gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 4.01 assisterad av Victor Berglund och Linus Andersson.

Efter 9.33 i andra perioden slog Kyle Topping till på pass av Elton Hermansson och August Berg och gjorde 0–2. Oscar Pettersson gjorde dessutom 0–3 efter 17.27 framspelad av Sebastian Ohlsson.

12.36 in i tredje perioden slog Patrick Guay till på pass av Niclas Lundgren och Viktor Johansson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Västerås.

Nästa motstånd för Västerås är Almtuna. Modo Hockey tar sig an Bik Karlskoga hemma. Båda matcherna spelas söndag 1 mars 14.00.

Västerås–Modo Hockey 1–3 (0–1, 0–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (4.01) Jacob Bjerselius (Victor Berglund, Linus Andersson).

Andra perioden: 0–2 (29.33) Kyle Topping (Elton Hermansson, August Berg), 0–3 (37.27) Oscar Pettersson (Sebastian Ohlsson).

Tredje perioden: 1–3 (52.36) Patrick Guay (Niclas Lundgren, Viktor Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 3-1-1

Modo Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Västerås: Almtuna IS, borta, 1 mars 14.00

Modo Hockey: BIK Karlskoga, hemma, 1 mars 14.00