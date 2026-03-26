Modo Hockey klart för semifinal – avgjorde serien mot AIK

Modo Hockey segrade – 5–0 mot AIK

Viktor Persson avgjorde för Modo Hockey

Modo Hockey utan insläppt mål

Segern borta med 5–0 (2–0, 0–0, 3–0) gör att Modo Hockey har säkrat segern i matchserien mot AIK i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Modo Hockey vann serien med 4-2.

AIK–Modo Hockey – mål för mål

Modo Hockey tog ledningen efter 12.02 genom Viktor Persson på passning från Jacob Bengtsson och Jacob Bjerselius. Laget gjorde 0–2 efter 13.37 när Jesper Olofsson hittade rätt med assist av Tyler Kelleher och Victor Berglund.

Andra perioden blev mållös.

Modo Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Kyle Topping, Milton Gästrin och Gerry Fitzgerald.

Modo Hockey är nu klart för semifinal.

AIK–Modo Hockey 0–5 (0–2, 0–0, 0–3)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (12.02) Viktor Persson (Jacob Bengtsson, Jacob Bjerselius), 0–2 (13.37) Jesper Olofsson (Tyler Kelleher, Victor Berglund).

Tredje perioden: 0–3 (44.09) Milton Gästrin (Jesper Olofsson), 0–4 (51.50) Kyle Topping (Carl Mattsson), 0–5 (58.42) Gerry Fitzgerald (Tyler Kelleher, Jacob Bengtsson).

Slutresultat i serien: AIK–Modo Hockey 2–4