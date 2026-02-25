Mjölby vann mot Borås – trots tidigt underläge

Mjölby vann med 5–2 mot Borås

Sebastian Lundman avgjorde för Mjölby

Andra raka segern för Mjölby

Borås var i ledningen med 2–0 i Borås Ishall efter första perioden. Men Mjölby vände och vann. Till slut blev det 2–5 (2–0, 0–1, 0–4) i matchen i hockeyettan södra.

Tingsryd nästa för Mjölby

Pontus Netterberg gjorde 1–0 till Borås efter nio minuter efter förarbete av Oliver Olsson och Simon Ericsson. Laget ökade också ledningen till 2–0 genom Jonas Nyman med assist av Jonathan Andersen och Christian Lindberg efter 13.39.

Efter 18.59 i andra perioden slog Alexander Tell till och reducerade åt Mjölby.

Mjölby vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–1 till 2–5 i tredje perioden. 2–4-målet kom med bara 1.20 kvar att spela genom Edvin Lundqvist. Och med 23 sekunder kvar att spela kom också 2–5 genom Andreas Nelly. Därmed tog laget en säker seger.

Med en omgång kvar är Borås på nionde plats i tabellen medan Mjölby är på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjölby med 5–3.

Nästa motstånd för Borås är Tyringe. Mjölby tar sig an Tingsryd hemma. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 16.00.

Borås–Mjölby 2–5 (2–0, 0–1, 0–4)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (9.25) Pontus Netterberg (Oliver Olsson, Simon Ericsson), 2–0 (13.39) Jonas Nyman (Jonathan Andersen, Christian Lindberg).

Andra perioden: 2–1 (38.59) Alexander Tell.

Tredje perioden: 2–2 (43.39) Alexander Fredriksson (Sebastian Lundman, Adam Sikl), 2–3 (51.47) Sebastian Lundman (Ludwig Strand, Arvid Pousette), 2–4 (58.40) Edvin Lundqvist (William Strand), 2–5 (59.37) Andreas Nelly (Philip Dimtrén, Adam Lindblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 2-0-3

Mjölby: 3-1-1

Nästa match:

Borås: Tyringe SoSS, hemma, 28 februari 16.00

Mjölby: Tingsryds AIF, hemma, 28 februari 16.00