Mjölby avgjorde i förlängningen mot Tingsryd

Mjölby-seger med 2–1 efter förlängning

William Strand matchvinnare för Mjölby

Tredje raka segern för Mjölby

Det blev en riktigt tajt match när Mjölby tog emot Tingsryd i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). William Strand stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Mjölby.

Mjölby–Tingsryd – mål för mål

Alexander Tell gav Mjölby ledningen efter sex minuters spel efter förarbete från Adam Lindblad och Sebastian Lundman.

Efter 4.28 i andra perioden slog Hannes Johansson till framspelad av Gustav Berglund och Adam Persson och kvitterade för Tingsryd.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Mjölby blev William Strand som 1.25 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här betyder att Mjölby slutar på tionde plats och Tingsryd på andra plats. Mjölby är därmed klart för kval till kvalspel. Och Tingsryd är klart för slutspel.

När lagen möttes senast vann Tingsryd med 5–4.

Mjölby–Tingsryd 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (6.11) Alexander Tell (Adam Lindblad, Sebastian Lundman).

Andra perioden: 1–1 (24.28) Hannes Johansson (Gustav Berglund, Adam Persson).

Förlängning: 2–1 (61.25) William Strand (Andreas Nelly, Christoffer Rapp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 3-1-1

Tingsryd: 2-1-2