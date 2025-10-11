Mio Håkansson matchvinnare när Lejonet slog Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Lejonet vann med 6–2 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Mio Håkansson gjorde två mål för Lejonet

Mikael Åkerblom avgjorde för Lejonet

Lejonet besegrade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 på bortaplan i lördagens match i U20 division 1 E syd herr. 2–6 (0–4, 0–0, 2–2) slutade matchen.

Lejonet stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 7.19 i mitten av perioden.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 reducerade dock till 1–4 genom Otis Ponnert tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Lejonet gjorde dock två mål och gick från 1–4 till 1–6, målen av Mio Håkansson och Simon Lindahl. De fem minuterna blev direkt matchavgörande.

Mattias Eliasson reducerade förvisso men närmare än 2–6 kom inte Frosta Hockey/Åstorp IK U20. Lejonet tog därmed en säker seger.

Lejonets Moltas Olsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 har fem förluster och 11–44 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lejonet har tre vinster och två förluster och 20–14 i målskillnad.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Lejonet har tio poäng.

Tisdag 14 oktober möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 KRIF Hockey J20 borta 19.30 och Lejonet möter Trelleborg hemma 19.15.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Lejonet 2–6 (0–4, 0–0, 2–2)

U20 division 1 E syd herr, Höörs Ishall

Första perioden: 0–1 (4.30) Melker Lavin (Moltas Olsson), 0–2 (8.35) Mio Håkansson (Felix Ahlberg Hansson, Viggo Magnusson), 0–3 (10.27) Mikael Åkerblom (Viggo Hermansson, Filip Andersson), 0–4 (11.49) Moltas Olsson.

Tredje perioden: 1–4 (40.45) Otis Ponnert (Didrik Lindelöw), 1–5 (47.22) Mio Håkansson (Viggo Magnusson), 1–6 (52.43) Simon Lindahl (Melker Fransson Fält, Moltas Olsson), 2–6 (53.49) Mattias Eliasson (Ludvig Påhlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Lejonet: 3-1-1

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: KRIF Hockey, borta, 14 oktober

Lejonet: Trelleborgs IF, hemma, 14 oktober