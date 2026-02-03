Minnesota vann toppmötet med Montreal
- Minnesota vann med 4–3 efter förlängning
- Minnesotas femte seger på de senaste sex matcherna
- Kirill Kaprizov med två mål för Minnesota
Det var två topplag som möttes i NHL under tisdagen när Minnesota tog emot tredjeplacerade Montreal. Minnesota vann matchen med 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0) efter förlängning.
Kirill Kaprizov slog till 3.38 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.
Efter tre segrar i rad för Montreal tog det stopp. Minnesota tog i stället fjärde segern i rad.
Kirill Kaprizov gjorde två mål för Minnesota
Minnesota startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Joel Eriksson Ek och Kirill Kaprizov innan Montreal svarade och gjorde 2–1 genom Brendan Gallagher.
Efter 19.43 i andra perioden nätade Ivan Demidov på pass av Lane Hutson och Alexandre Carrier och kvitterade för Montreal.
Efter tolv sekunder i tredje perioden tog Montreal ledningen genom Kirby Dach framspelad av Nick Suzuki och Noah Dobson. 7.05 in i tredje perioden slog Brock Faber till framspelad av Marcus Johansson och Quinn Hughes och kvitterade.
Matchvinnare för hemmalaget Minnesota blev Kirill Kaprizov som 3.38 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.
Minnesotas Quinn Hughes hade tre assists.
Det här betyder att Minnesota är kvar på andra plats i Central division och Montreal stannar på tredje plats, i Atlantic division.
Säsongens första möte lagen emellan vann Montreal med 4–3.
Torsdag 5 februari möter Minnesota Nashville borta 02.00 och Montreal möter Winnipeg borta 01.00.
Minnesota–Montreal 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0)
NHL, Grand Casino Arena
Första perioden: 1–0 (0.38) Joel Eriksson Ek (Marcus Johansson, Matt Boldy), 2–0 (15.48) Kirill Kaprizov (Quinn Hughes, Ryan Hartman), 2–1 (19.08) Brendan Gallagher (Phillip Danault, Mike Matheson).
Andra perioden: 2–2 (39.43) Ivan Demidov (Lane Hutson, Alexandre Carrier).
Tredje perioden: 2–3 (40.12) Kirby Dach (Nick Suzuki, Noah Dobson), 3–3 (47.05) Brock Faber (Marcus Johansson, Quinn Hughes).
Förlängning: 4–3 (63.38) Kirill Kaprizov (Quinn Hughes, Matt Boldy).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Minnesota: 4-1-0
Montreal: 3-1-1
Nästa match:
Minnesota: Nashville Predators, borta, 5 februari 02.00
Montreal: Winnipeg Jets, borta, 5 februari 01.00
