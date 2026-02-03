Minnesota vann toppmötet med Montreal

Minnesota vann med 4–3 efter förlängning

Minnesotas femte seger på de senaste sex matcherna

Kirill Kaprizov med två mål för Minnesota

Det var två topplag som möttes i NHL under tisdagen när Minnesota tog emot tredjeplacerade Montreal. Minnesota vann matchen med 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Kirill Kaprizov slog till 3.38 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Efter tre segrar i rad för Montreal tog det stopp. Minnesota tog i stället fjärde segern i rad.

Kirill Kaprizov gjorde två mål för Minnesota

Minnesota startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Joel Eriksson Ek och Kirill Kaprizov innan Montreal svarade och gjorde 2–1 genom Brendan Gallagher.

Efter 19.43 i andra perioden nätade Ivan Demidov på pass av Lane Hutson och Alexandre Carrier och kvitterade för Montreal.

Efter tolv sekunder i tredje perioden tog Montreal ledningen genom Kirby Dach framspelad av Nick Suzuki och Noah Dobson. 7.05 in i tredje perioden slog Brock Faber till framspelad av Marcus Johansson och Quinn Hughes och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Minnesota blev Kirill Kaprizov som 3.38 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Minnesotas Quinn Hughes hade tre assists.

Det här betyder att Minnesota är kvar på andra plats i Central division och Montreal stannar på tredje plats, i Atlantic division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Montreal med 4–3.

Torsdag 5 februari möter Minnesota Nashville borta 02.00 och Montreal möter Winnipeg borta 01.00.

Minnesota–Montreal 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 1–0 (0.38) Joel Eriksson Ek (Marcus Johansson, Matt Boldy), 2–0 (15.48) Kirill Kaprizov (Quinn Hughes, Ryan Hartman), 2–1 (19.08) Brendan Gallagher (Phillip Danault, Mike Matheson).

Andra perioden: 2–2 (39.43) Ivan Demidov (Lane Hutson, Alexandre Carrier).

Tredje perioden: 2–3 (40.12) Kirby Dach (Nick Suzuki, Noah Dobson), 3–3 (47.05) Brock Faber (Marcus Johansson, Quinn Hughes).

Förlängning: 4–3 (63.38) Kirill Kaprizov (Quinn Hughes, Matt Boldy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 4-1-0

Montreal: 3-1-1

Nästa match:

Minnesota: Nashville Predators, borta, 5 februari 02.00

Montreal: Winnipeg Jets, borta, 5 februari 01.00