Minnesota vann toppmötet med Edmonton

Minnesota-seger med 5–2 mot Edmonton

Minnesotas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Matthew Boldy med två mål för Minnesota

Det var två topplag som möttes i NHL under lördagen när Minnesota tog emot tredjeplacerade Edmonton. Minnesota vann matchen med 5–2 (3–2, 0–0, 2–0).

I och med detta har Minnesota hela sju raka segrar i NHL.

Ryan Hartman gjorde matchvinnande målet

Minnesota var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

9.08 in i tredje perioden slog Vladimir Tarasenko till framspelad av Yakov Trenin och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.25 kvar att spela genom Nico Sturm på pass av Vladimir Tarasenko och Marcus Johansson.

Minnesota imponerar med fem segrar och 24–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Edmonton har tre vinster och två förluster och 18–17 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Minnesota med 1–0.

Edmonton tar sig an Vegas hemma måndag 22 december 02.00.

Minnesota–Edmonton 5–2 (3–2, 0–0, 2–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 1–0 (3.42) Matthew Boldy, 2–0 (10.56) Matthew Boldy (Quinn Hughes, Mats Zuccarello), 2–1 (13.35) Andrew Mangiapane (Evan Bouchard, Leon Draisaitl), 2–2 (18.44) Connor McDavid (Leon Draisaitl, Zach Hyman), 3–2 (19.52) Ryan Hartman (Jacob Middleton, Mats Zuccarello).

Tredje perioden: 4–2 (49.08) Vladimir Tarasenko (Yakov Trenin), 5–2 (58.35) Nico Sturm (Vladimir Tarasenko, Marcus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 5-0-0

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Edmonton: Vegas Golden Knights, hemma, 22 december 02.00