Minnesota vann toppmötet med Detroit

Minnesota vann med 4–3 efter förlängning

Kirill Kaprizov matchvinnare för Minnesota

Minnesotas 29:e seger för säsongen

Det var två topplag som möttes i NHL under fredagen när Minnesota tog emot andraplacerade Detroit. Minnesota vann matchen med 4–3 (1–1, 0–1, 2–1, 1–0) efter förlängning.

Kirill Kaprizov stod för Minnesotas avgörande mål 1.00 in i förlängningen.

Minnesota–Detroit – mål för mål

Lucas Raymond gav Detroit ledningen efter fyra minuter på passning från Moritz Seider och Dylan Larkin. Minnesota kvitterade till 1–1 efter 17.19 genom Kirill Kaprizov assisterad av Mats Zuccarello och Quinn Hughes.

Efter 16.22 i andra perioden slog Lucas Raymond till återigen framspelad av Marco Kasper och gav Detroit ledningen.

Minnesota kvitterade till 2–2 genom Mats Zuccarello i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 5.36 i tredje perioden gjorde Detroit 2–3 genom James Van Riemsdyk.

Minnesota kvitterade till 3–3 genom Mats Zuccarello efter 6.11 av perioden.

I förlängningen tog det 1.00 innan Minnesota också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Kirill Kaprizov.

Mats Zuccarello och Kirill Kaprizov gjorde två mål och ett assist var för Minnesota.

Minnesota ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Detroit ligger på första plats.

Lagen möts igen 5 april i Little Caesars Arena.

Minnesota tar sig an Florida i nästa match hemma söndag 25 januari 03.00. Detroit möter samma dag 01.00 Winnipeg borta.

Minnesota–Detroit 4–3 (1–1, 0–1, 2–1, 1–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (4.39) Lucas Raymond (Moritz Seider, Dylan Larkin), 1–1 (17.19) Kirill Kaprizov (Mats Zuccarello, Quinn Hughes).

Andra perioden: 1–2 (36.22) Lucas Raymond (Marco Kasper).

Tredje perioden: 2–2 (40.37) Mats Zuccarello (Quinn Hughes, Brock Faber), 2–3 (45.36) James Van Riemsdyk (Emmitt Finnie, Travis Hamonic), 3–3 (46.11) Mats Zuccarello (Ryan Hartman, Kirill Kaprizov).

Förlängning: 4–3 (61.00) Kirill Kaprizov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-0-2

Detroit: 3-1-1

Nästa match:

Minnesota: Florida Panthers, hemma, 25 januari 03.00

Detroit: Winnipeg Jets, borta, 25 januari 01.00