Minnesota segrade i toppmötet – Michael Mccarron hjälte

Minnesota vann med 4–2 mot Vegas

Minnesotas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Michael Mccarron avgjorde för Minnesota

Två topplag möttes i NHL under lördagen när Vegas tog emot tredjeplacerade Minnesota. Minnesota vann matchen med 4–2 (0–0, 3–0, 1–2).

Segern var Minnesotas åttonde på de senaste tio matcherna.

Colorado nästa för Minnesota

Den första perioden slutade 0–0.

Minnesota stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 3.07.

Vegas reducerade dock till 1–3 genom Pavel Dorofejev tidigt i tredje perioden av perioden.

Minnesota ökade ledningen till 1–4 genom Vladimir Tarasenko efter 15.42.

Vegas reducerade dock till 2–4 genom Mitch Marner när bara fyra minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Minnesota Wild vunnit.

I nästa omgång har Vegas Edmonton hemma i T-Mobile Arena, måndag 9 mars 02.30. Minnesota spelar borta mot Colorado söndag 8 mars 19.00.

Vegas–Minnesota 2–4 (0–0, 0–3, 2–1)

NHL, T-Mobile Arena

Andra perioden: 0–1 (25.18) Mats Zuccarello, 0–2 (28.07) Zach Bogosian (Danila Jurov, Yakov Trenin), 0–3 (28.25) Michael Mccarron (Brock Faber, Quinn Hughes).

Tredje perioden: 1–3 (42.17) Pavel Dorofejev (Jack Eichel, Braeden Bowman), 1–4 (55.42) Vladimir Tarasenko (Jared Spurgeon, Michael Mccarron), 2–4 (56.55) Mitch Marner (Pavel Dorofejev, Tomas Hertl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-0-4

Minnesota: 3-0-2

Nästa match:

Vegas: Edmonton Oilers, hemma, 9 mars 02.30

Minnesota: Colorado Avalanche, borta, 8 mars 19.00