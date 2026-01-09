Minnesota segrade i toppmötet – 3–2 mot Seattle
- Minnesota-seger med 3–2 efter förlängning
- Minnesotas 26:e seger
- Seattle nu tredje, Minnesota på tredje plats
Seattle tog emot Minnesota i fredagens toppmöte i NHL. Och det slutade med seger för bortalaget Minnesota, som besegrade Seattle med 3–2 efter förlängning.
Det var Minnesotas fjärde raka seger mot Seattle.
Seattle–Minnesota – mål för mål
Seattle har fyra vinster och en förlust och 22–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Minnesota har två vinster och tre förluster och 17–17 i målskillnad.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Seattle på tredje plats i Pacific division och Minnesota på tredje plats i Central division.
När lagen senast möttes vann Minnesota med 4–1.
Söndag 11 januari möter Seattle Carolina borta 01.00 och Minnesota möter NY Islanders hemma 02.00.
