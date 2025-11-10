Minnesota nollade Calgary – vann med 2–0

Minnesota segrade – 2–0 mot Calgary

Minnesotas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Matt Boldy avgjorde för Minnesota

Två egna mål räckte mot Calgary. Minnesota tog hem segern hemma mot Calgary i NHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Segern var Minnesotas fjärde på de senaste fem matcherna.

Minnesota–Calgary – mål för mål

Första perioden blev mållös. Matt Boldy gjorde 1–0 till Minnesota 13.47 in i andra perioden på pass av Marcus Johansson och Joel Eriksson Ek. Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 50 sekunder kvar att spela genom Kirill Kaprizov assisterad av Joel Eriksson Ek och Matt Boldy. 2–0-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Minnesota är San Jose. Calgary tar sig an St Louis borta. Båda matcherna spelas onsdag 12 november 02.00.

Minnesota–Calgary 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

NHL, Xcel Energy Center

Andra perioden: 1–0 (33.47) Matt Boldy (Marcus Johansson, Joel Eriksson Ek).

Tredje perioden: 2–0 (59.10) Kirill Kaprizov (Joel Eriksson Ek, Matt Boldy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 4-0-1

Calgary: 2-0-3

Nästa match:

Minnesota: San Jose Sharks, hemma, 12 november

Calgary: St Louis Blues, borta, 12 november