Minnesota avgjorde i förlängningen mot Vegas

Minnesota-seger med 3–2 efter förlängning

Minnesotas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kirill Kaprizov matchvinnare för Minnesota

Matchen i NHL mellan hemmalaget Minnesota och gästande Vegas var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Minnesota spikade segerresultatet, 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Kirill Kaprizov som gjorde det avgörande målet.

Segern var Minnesotas fjärde på de senaste fem matcherna.

Carolina nästa för Minnesota

Minnesota gjorde 1–0 efter fyra minuters spel.

Vegas kvitterade till 1–1 efter 15.14 när Pavel Dorofejev fick träff assisterad av Mitch Marner och Tomas Hertl. Efter 9.03 i andra perioden slog Jakov Trenin till framspelad av Danila Jurov och Marcus Foligno och gav Minnesota ledningen. 6.34 in i tredje perioden slog Reilly Smith till på pass av Shea Theodore och Ivan Barbasjev och kvitterade. I förlängningen tog det 4.50 till Minnesota avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Kirill Kaprizov, på pass av Mats Zuccarello och Matt Boldy.

Det här var Minnesotas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vegas sjunde uddamålsförlust.

Minnesota tar sig an Carolina i nästa match hemma torsdag 20 november 03.30. Vegas möter NY Rangers hemma onsdag 19 november 04.00.

Minnesota–Vegas 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 1–0 (4.47) Joel Eriksson Ek (Mats Zuccarello, Marcus Johansson), 1–1 (15.14) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Tomas Hertl).

Andra perioden: 2–1 (29.03) Jakov Trenin (Danila Jurov, Marcus Foligno).

Tredje perioden: 2–2 (46.34) Reilly Smith (Shea Theodore, Ivan Barbasjev).

Förlängning: 3–2 (64.50) Kirill Kaprizov (Mats Zuccarello, Matt Boldy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 4-1-0

Vegas: 1-3-1

Nästa match:

Minnesota: Carolina Hurricanes, hemma, 20 november

Vegas: New York Rangers, hemma, 19 november