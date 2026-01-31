Milton Hållström i målform när Helsingborg vann mot Oskarshamn

Helsingborg vann med 5–4 mot Oskarshamn

Helsingborgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Milton Hållström tvåmålsskytt för Helsingborg

Bortalaget Helsingborg vann mot Oskarshamn i U20 region syd topp 6. 4–5 (1–1, 1–2, 2–2) slutade matchen på lördagen.

– Tycker vi har dålig inställning rakt igenom hela matchen, kommenterade Oskarshamns tränare Kalle Linnsand.

Segern var Helsingborgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Linus Leandersson bakom Helsingborgs seger

Oskarshamn tog ledningen efter 18.52 genom Andre Franz med assist av Melker Vidsäter och Albin Larsson. 1–1 kom efter 19.21 när Joel Mårtensson slog till.

Efter 6.15 i andra perioden gjorde Helsingborg 1–2 genom Milton Hållström.

Oskarshamn gjorde 2–2 genom Oskar Höglander efter 8.27 av perioden.

Helsingborg gjorde 2–3 genom Milton Hållström som gjorde sitt andra mål efter 13.15.

Andre Franz och Lukas Svensson låg sen bakom vändningen till 4–3 för Oskarshamn.

Därefter fixade Helsingborgs Linus Leandersson och Isak Paerremand att laget vände underläge till ledning med 4–5.

Linus Leandersson gjorde ett mål för Helsingborg och spelade fram till två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Oskarshamn i serieledning och Helsingborg på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Oskarshamn och Helsingborg den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IK Oskarshamn vunnit.

I nästa match, lördag 7 februari möter Oskarshamn Jonstorp borta i Jonstorps Ishall 12.00 medan Helsingborg spelar hemma mot Tingsryd J20 16.00.

Oskarshamn–Helsingborg 4–5 (1–1, 1–2, 2–2)

U20 region syd topp 6, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (18.52) Andre Franz (Melker Vidsäter, Albin Larsson), 1–1 (19.21) Joel Mårtensson.

Andra perioden: 1–2 (26.15) Milton Hållström (Arvid Berlin, Linus Leandersson), 2–2 (28.27) Oskar Höglander (Lukas Svensson, Wilmer Ärleskog), 2–3 (33.15) Milton Hållström (Milton Karlsson, Linus Leandersson).

Tredje perioden: 3–3 (42.57) Andre Franz, 4–3 (47.09) Lukas Svensson (Wille Nilsson), 4–4 (48.25) Isak Paerremand (Arvid Berlin, Conrad Svensson), 4–5 (50.50) Linus Leandersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Helsingborg: 4-0-1

Nästa match:

Oskarshamn: Jonstorps IF IshF, borta, 7 februari 12.00

Helsingborg: Tingsryds AIF Utv, hemma, 7 februari 16.00