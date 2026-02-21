Mighty Ravens tog revansch – 3–2-seger mot Skövde HC

Mighty Ravens segrade – 3–2 mot Skövde HC

Liam Lindqvist avgjorde för Mighty Ravens

Mighty Ravens fjärde seger

Mighty Ravens gick segrande från matchen i U20 Div 1 B syd vår herr när laget mötte Skövde HC hemma i Stångebro Ishall på lördagen. Så såg det inte ut i lagens senaste möte då Skövde HC vann med hela 14–4. Den här gången blev slutresultatet 3–2 (1–0, 1–1, 1–1).

Mighty Ravens–Skövde HC – mål för mål

Mighty Ravens tog ledningen efter 16.39 genom Nils Andersson efter förarbete från Isac Tolf och Liam Lindqvist.

Efter 5.45 i andra perioden nätade Luca Raffelsberger på pass av Hugo Ahlenbäck och gjorde 2–0. Skövde HC:s William Samuelsson gjorde 2–1 efter 15.58 framspelad av Wilmer Eriksson.

5.14 in i tredje perioden nätade Mighty Ravens Liam Lindqvist framspelad av Isac Tolf och Nils Andersson och ökade ledningen. Skövde HC reducerade till 3–2 med 1.44 kvar att spela genom Anton Pirinen assisterad av Emil Forsbohl och Loke Jonsson. Men mer än så orkade Skövde HC inte med.

Resultaten i sista omgången betyder att Mighty Ravens slutar på sjätte plats i tabellen och Skövde HC på femte plats.

Mighty Ravens–Skövde HC 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

U20 Div 1 B syd vår herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (16.39) Nils Andersson (Isac Tolf, Liam Lindqvist).

Andra perioden: 2–0 (25.45) Luca Raffelsberger (Hugo Ahlenbäck), 2–1 (35.58) William Samuelsson (Wilmer Eriksson).

Tredje perioden: 3–1 (45.14) Liam Lindqvist (Isac Tolf, Nils Andersson), 3–2 (58.16) Anton Pirinen (Emil Forsbohl, Loke Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mighty Ravens: 2-0-3

Skövde HC: 1-0-4