Melwin Orenäs fixade segern för Ore i matchen mot Avesta

Ore segrade – 6–2 mot Avesta

Ores Melwin Orenäs tremålsskytt

Jonathan Karner avgjorde för Ore

Det blev ett hattrick för Ores Melwin Orenäs i matchen mot Avesta i U18 division 1 västra B herr. Ore vann på hemmaplan med 6–2 (1–0, 1–1, 4–1).

Melwin Orenäs med tre mål för Ore

Ore tog ledningen efter 17.57 genom Dzeiss Kulikovs framspelad av Edwin Lundgren och Jegors Rogolevs. Ore utökade ledningen genom Jegors Rogolevs efter 7.34 i andra perioden.

Avesta reducerade dock till 2–1 genom Nileo Gabrielsson med 1.38 kvar att spela av perioden. I tredje perioden kvitterade först Avesta till 2–2. Därefter var det Ore som bestämde det mesta. Laget gjorde fyra raka mål och tog en enkel seger.

Ores Melwin Orenäs stod för tre mål och ett assist och Jegors Rogolevs gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Ore med 5–3.

Den 16 november tar lagen sig an varandra igen, då i Avestahallen.

Ore tar sig an Borlänge Hockey 2 i nästa match hemma torsdag 16 oktober 12.00. Avesta möter samma dag 19.00 Falu 2 hemma.

Ore–Avesta 6–2 (1–0, 1–1, 4–1)

U18 division 1 västra B herr, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 1–0 (17.57) Dzeiss Kulikovs (Edwin Lundgren, Jegors Rogolevs).

Andra perioden: 2–0 (27.34) Jegors Rogolevs (Dzeiss Kulikovs, Melwin Orenäs), 2–1 (38.22) Nileo Gabrielsson (Rasmus Hibell, Victor Österberg).

Tredje perioden: 2–2 (50.21) Victor Österberg (Nileo Gabrielsson, Oliver Almkärr), 3–2 (51.17) Jonathan Karner, 4–2 (56.07) Melwin Orenäs (Jonathan Karner, Herman Fagerström), 5–2 (57.01) Melwin Orenäs (Gustav Wikstrand, Jegors Rogolevs), 6–2 (58.16) Melwin Orenäs.

Nästa match:

Ore: Borlänge HF 2, hemma, 16 oktober

Avesta: Falu IF 2, hemma, 16 oktober