Melvin Thorsson målskytt när Limhamn vann mot Alvesta
Följ HockeySverige på
Google news
- Limhamn vann med 1–0 efter förlängning
- Melvin Thorsson avgjorde för Limhamn
- Andra raka segern för Limhamn
Limhamn vann med 1–0 på bortaplan mot Alvesta i U18 division 1 syd C herr. Matchens enda mål gjorde Melvin Thorsson, inskickat först i förlängningen.
KRIF Hockey J18 nästa för Limhamn
Alvesta har en vinst och fyra förluster och 2–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Limhamn har två vinster och tre förluster och 10–13 i målskillnad. Det här var Limhamns tredje uddamålsseger.
Säsongens första möte lagen emellan vann Alvesta SK med 4–3 efter straffläggning.
Alvesta möter Kristianstad i nästa match borta söndag 16 november 14.00. Limhamn möter samma dag KRIF Hockey J18 hemma.
Alvesta–Limhamn 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)
U18 division 1 syd C herr, Virdavallens Ishall
Förlängning: 0–1 (61.21) Melvin Thorsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Alvesta: 1-1-3
Limhamn: 2-0-3
Nästa match:
Alvesta: Kristianstads IK, borta, 16 november
Limhamn: KRIF Hockey, hemma, 16 november
Den här artikeln handlar om: