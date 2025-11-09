Melvin Thorsson målskytt när Limhamn vann mot Alvesta

Limhamn vann med 1–0 efter förlängning

Melvin Thorsson avgjorde för Limhamn

Andra raka segern för Limhamn

Limhamn vann med 1–0 på bortaplan mot Alvesta i U18 division 1 syd C herr. Matchens enda mål gjorde Melvin Thorsson, inskickat först i förlängningen.

KRIF Hockey J18 nästa för Limhamn

Alvesta har en vinst och fyra förluster och 2–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Limhamn har två vinster och tre förluster och 10–13 i målskillnad. Det här var Limhamns tredje uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Alvesta SK med 4–3 efter straffläggning.

Alvesta möter Kristianstad i nästa match borta söndag 16 november 14.00. Limhamn möter samma dag KRIF Hockey J18 hemma.

Alvesta–Limhamn 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Virdavallens Ishall

Förlängning: 0–1 (61.21) Melvin Thorsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 1-1-3

Limhamn: 2-0-3

Nästa match:

Alvesta: Kristianstads IK, borta, 16 november

Limhamn: KRIF Hockey, hemma, 16 november