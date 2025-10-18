Max Tuomela-Lundberg gjorde två mål när Spånga IS U18 vann mot Värmdö HC 2

Spånga IS U18 vann med 5–2 mot Värmdö HC 2

Max Tuomela-Lundberg gjorde två mål för Spånga IS U18

Hugo Wallén avgjorde för Spånga IS U18

Det blev Spånga IS U18 som vann matchen borta mot Värmdö HC 2 i U18 Div 1 östra B herr på lördagen. 2–5 (1–0, 1–3, 0–2) slutade matchen.

Spånga IS U18:s Max Tuomela-Lundberg tvåmålsskytt

Värmdö HC 2 tog ledningen efter 13 minuters spel genom Nathan Edfeldt. Walter Flach och Max Tuomela-Lundberg gjorde att Spånga IS U18 vände till underläget till ledning med 1–2.

Värmdö HC 2 kvitterade till 2–2 genom Charlie Ebberyd i andra perioden.

Spånga IS U18 tog ledningen på nytt genom Hugo Wallén efter 13.40. I tredje perioden gjorde Spånga IS U18 2–4 efter 5.33 genom Linuz Lindberg framspelad av Lucas Sjökvist och Noah Lindberg. Och med bara 1.15 kvar satte Max Tuomela-Lundberg 2–5 på pass av Walter Flach och Morris Herry.

Spånga IS U18:s Max Tuomela-Lundberg stod för tre poäng, varav två mål.

Värmdö HC 2 har nu två poäng efter fyra spelade matcher medan Spånga IS U18 har nio poäng efter tre matcher.

Den 30 november tar lagen sig an varandra igen, då i Stricct Travel Arena.

Söndag 26 oktober 18.30 spelar Värmdö HC 2 borta mot Älta IF. Spånga IS U18 möter Saltsjöbadens IF U18 borta i Saltsjöbadens Ishall torsdag 23 oktober 19.00.

Värmdö HC 2–Spånga IS U18 2–5 (1–0, 1–3, 0–2)

U18 Div 1 östra B herr, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (13.06) Nathan Edfeldt.

Andra perioden: 1–1 (29.39) Max Tuomela-Lundberg (Douglas Pihl, Rocco Tampella), 1–2 (32.07) Walter Flach (Max Tuomela-Lundberg, Lucas Sjökvist), 2–2 (33.25) Charlie Ebberyd (Clifford Niinimaa Andersson, Sverre Eklinder), 2–3 (33.40) Hugo Wallén (Axel Stockhaus, Elliot Lind).

Tredje perioden: 2–4 (45.33) Linuz Lindberg (Lucas Sjökvist, Noah Lindberg), 2–5 (58.45) Max Tuomela-Lundberg (Walter Flach, Morris Herry).

Nästa match:

Värmdö HC 2: Älta IF, borta, 26 oktober

Spånga IS U18: Saltsjöbadens IF, borta, 23 oktober