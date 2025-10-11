Max Pärlemar-Svensson matchvinnare när Kristianstad besegrade Tyringe

Kristianstad segrade – 6–3 mot Tyringe

Max Pärlemar-Svensson med två mål för Kristianstad

Sam Flügel matchvinnare för Kristianstad

Kristianstad besegrade Tyringe på hemmaplan i lördagens match i U20 division 1 E syd herr. 6–3 (1–1, 3–1, 2–1) slutade matchen.

Max Pärlemar-Svensson gjorde två mål för Kristianstad

Första perioden var jämn. Kristianstad inledde bäst och tog ledningen genom Elliot Dahlkvist efter 14.02, men Tyringe kvitterade genom Sam Jakobsson bara tre minuter senare. Tyringe gjorde 1–2 genom Malte Söderberg efter 7.16 i andra perioden.

Kristianstad gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Tyringe reducerade till 4–3 redan efter efter 52 sekunder i tredje perioden på nytt genom Sam Jakobsson på pass av Jonatan Antonsson. Mer än så blev det dock inte för Tyringe.

8.18 in i tredje perioden slog Marlon Thelin till på pass av Albert Persson Kruse och ökade ledningen.

Efter 14.31 nätade Svante Back på pass av Neo Sjöstedt och Max Pärlemar-Svensson och ökade ledningen för Kristianstad. 6–3-målet blev matchens sista.

Kristianstads Svante Back stod för ett mål och två assists, Max Pärlemar-Svensson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Neo Sjöstedt hade tre assists.

Efter fem matcher har Kristianstad nu nio poäng och Tyringe har sex poäng.

Tisdag 14 oktober spelar Kristianstad borta mot Lund 19.20 och Tyringe mot Mörrums GoIS U20 hemma 19.30 i Tyrs Hov Sportcentra.

Kristianstad–Tyringe 6–3 (1–1, 3–1, 2–1)

U20 division 1 E syd herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (14.02) Elliot Dahlkvist (Svante Back), 1–1 (17.03) Sam Jakobsson (Isak Hofvander).

Andra perioden: 1–2 (27.16) Malte Söderberg (Oscar Thurn, Isak Hofvander), 2–2 (32.32) Max Pärlemar-Svensson (Neo Sjöstedt), 3–2 (36.19) Max Pärlemar-Svensson (Neo Sjöstedt, Svante Back), 4–2 (38.56) Sam Flügel (Rasmus Olsson).

Tredje perioden: 4–3 (40.52) Sam Jakobsson (Jonatan Antonsson), 5–3 (48.18) Marlon Thelin (Albert Persson Kruse), 6–3 (54.31) Svante Back (Neo Sjöstedt, Max Pärlemar-Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 3-0-2

Tyringe: 2-1-2

Nästa match:

Kristianstad: Lund Giants HC, borta, 14 oktober

Tyringe: Mörrums GoIS IK, hemma, 14 oktober