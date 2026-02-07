Max Johansson gjorde två mål för Grums i segern mot Malung

Grums vann med 5–2 mot Malung

Grums Max Johansson tvåmålsskytt

Andra raka segern för Grums

Grums vann mötet med Malung borta med 5–2 (2–0, 2–1, 1–1) på lördagen i U20 region väst herr.

Max Johansson tvåmålsskytt för Grums

Grums tog ledningen efter tio minuter genom Elias Grankvist på passning från Leo Levein och Valter Kammarbo. Laget gjorde också 0–2 efter 16.35 när Max Johansson slog till assisterad av Hampus Öhman.

Grums gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Max Johansson och Jack Smedberg.

Malung reducerade dock till 1–4 genom Patrik Lindberg efter 19.32 av perioden.

1.35 in i tredje perioden fick Eric Granrud utdelning framspelad av Arwid Eldh Gustavsson och ökade ledningen. 16.19 in i perioden slog Hugo Augustsson till på pass av Arvid Läth och Arvid Nilsson och reducerade. Men mer än så orkade Malung inte med.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Grums IK Hockey vann de två första mötena. Malungs IF vann senast lagen möttes.

Malung tar sig an Strömsbro i nästa match hemma lördag 14 februari 13.30. Grums möter samma dag 13.00 Hudiksvall hemma.

Malung–Grums 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (10.37) Elias Grankvist (Leo Levein, Valter Kammarbo), 0–2 (16.35) Max Johansson (Hampus Öhman).

Andra perioden: 0–3 (22.52) Max Johansson (Linus Olsson), 0–4 (31.34) Jack Smedberg (Hugo Sjöstrand), 1–4 (39.32) Patrik Lindberg (Ludvig Eljas, Arvid Nilsson).

Tredje perioden: 1–5 (41.35) Eric Granrud (Arwid Eldh Gustavsson), 2–5 (56.19) Hugo Augustsson (Arvid Läth, Arvid Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

Grums: 3-0-2

Nästa match:

Malung: Strömsbro IF, hemma, 14 februari 13.30

Grums: Hudiksvalls HC, hemma, 14 februari 13.00