Matthew Knies i målform – Toronto vann mot Ottawa

Toronto vann med 7–5 mot Ottawa

Matthew Knies med två mål för Toronto

Andra raka segern för Toronto

Toronto vann mot gästande Ottawa i NHL. 7–5 (2–1, 3–1, 2–3) slutade söndagens match.

Matthew Knies med två mål för Toronto

Toronto startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av William Nylander och Matthew Knies innan Ottawa svarade och gjorde 2–1 genom Nick Cousins.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Ottawa hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–3 men Toronto kunde hålla undan och vinna matchen med 7–5.

Matthew Knies gjorde två mål för Toronto och ett målgivande pass, Max Domi hade tre assists och Auston Matthews stod för ett mål och två assists.

Toronto har två segrar och tre förluster och 17–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har tre vinster och två förluster och 23–16 i målskillnad.

Nästa motstånd för Toronto är Detroit. Lagen möts måndag 29 december 01.00 i Little Caesars Arena. Ottawa tar sig an Columbus hemma tisdag 30 december 01.00.

Toronto–Ottawa 7–5 (2–1, 3–1, 2–3)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (0.40) William Nylander (Auston Matthews, Matias Maccelli), 2–0 (14.42) Matthew Knies (Max Domi, Nick Robertson), 2–1 (17.50) Nick Cousins (Jordan Spence, Stephen Halliday).

Andra perioden: 2–2 (20.18) Ridly Greig (Claude Giroux), 3–2 (23.28) Bobby Mcmann (Auston Matthews, Max Domi), 4–2 (27.28) Auston Matthews (Max Domi, Jake Mccabe), 5–2 (28.32) Nick Robertson (Matthew Knies, Nicolas Roy).

Tredje perioden: 5–3 (40.14) Drake Batherson (Dylan Cozens, Brady Tkachuk), 5–4 (45.07) Tim Stützle (Fabian Zetterlund), 6–4 (45.53) Matthew Knies (Matias Maccelli, Morgan Rielly), 6–5 (49.18) Jordan Spence (Claude Giroux, Stephen Halliday), 7–5 (58.44) John Tavares.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-0-3

Ottawa: 3-1-1

Nästa match:

Toronto: Detroit Red Wings, borta, 29 december 01.00

Ottawa: Columbus Blue Jackets, hemma, 30 december 01.00