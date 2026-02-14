Matej Vucic fyramålsskytt i Huddinges seger mot IFK Täby HC

Huddinge-seger med 7–2 mot IFK Täby HC

Fyra mål hann Matej Vucic med när Huddinge besegrade IFK Täby HC på bortaplan med 7–2 (1–1, 4–1, 2–0) i U20 region öst fortsättning herr.

Segern var Huddinges fjärde på de senaste fem matcherna.

Huddinge började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 20 sekunder slog Kean Wiman till assisterad av Alexander Lenngren och Pål Södervall. IFK Täby HC kvitterade när Viktor Westerlund hittade rätt framspelad av Gustavs Sparinskis efter 18.44.

Huddinge hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 1.10 genom Matej Vucic och gick upp till 1–3 innan IFK Täby HC svarade.

Innan perioden var över hade Huddinge ryckt åt sig ledningen med 5–2.

11.25 in i tredje perioden slog Vilgot Wickberg till på pass av Elliott Boström och Pål Södervall och ökade ledningen. Efter 13.21 nätade Matej Vucic återigen framspelad av Leo Kjellberg och ökade ledningen för Huddinge. Det fastställde slutresultatet till 2–7.

Med två omgångar kvar är IFK Täby HC på åttonde plats i tabellen medan Huddinge leder serien.

När lagen senast möttes vann Täby med 3–1.

Måndag 16 februari spelar IFK Täby HC borta mot Nacka 19.45 och Huddinge mot Flemingsberg hemma 19.40 i Björkängshallen.

IFK Täby HC–Huddinge 2–7 (1–1, 1–4, 0–2)

U20 region öst fortsättning herr, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (0.20) Kean Wiman (Alexander Lenngren, Pål Södervall), 1–1 (18.44) Viktor Westerlund (Gustavs Sparinskis).

Andra perioden: 1–2 (21.10) Matej Vucic (Pål Södervall), 1–3 (21.58) Matej Vucic (Daniel Lazienkiewicz, Noah Wiberg), 2–3 (24.30) Gustavs Sparinskis (Vincent Bäckdahl), 2–4 (27.45) Matej Vucic (Alexander Lenngren), 2–5 (32.16) Noah Herndal (Sebastian Wiman, Elliott Boström).

Tredje perioden: 2–6 (51.25) Vilgot Wickberg (Elliott Boström, Pål Södervall), 2–7 (53.21) Matej Vucic (Leo Kjellberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 0-0-5

Huddinge: 4-1-0

Nästa match:

IFK Täby HC: Nacka HK, borta, 16 februari 19.45

Huddinge: Flemingsbergs IK, hemma, 16 februari 19.40