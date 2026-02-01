Matchhjälten Milian Kitti kvitterade – och avgjorde för Grums IK 2

Grums IK 2 vann med 6–5 efter förlängning

Milian Kitti gjorde tre mål för Grums IK 2

Tredje raka segern för Grums IK 2

Kvittering till 5–5 efter 17.30 i sista perioden. Sen avgörandet till 6–5 i förlängningen. Milian Kitti stod för båda de sena målen och blev stor matchhjälte för Grums IK 2 som tog en tung seger på bortaplan mot Örebro Hockey Ungdom J18 i U18 division 1 västra D vår på söndagen. Matchen slutade 5–6 (1–1, 3–2, 1–2, 0–1) efter förlängning.

Grums IK 2:s Milian Kitti tremålsskytt

Örebro Hockey Ungdom J18 tog ledningen efter 18 minuter genom Melker Samuelsson efter pass från Hampus Ahlenius och Frans Ekegren. Grums IK 2 kvitterade genom Jonathan Engström Bergström efter förarbete från Maximus Ruff och Theo Karlsson efter 19.37.

I andra perioden var det Örebro Hockey Ungdom J18 som dominerade. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–3.

Grums IK 2 kvitterade till 4–4 genom Harry Rudström i tredje perioden.

Örebro Hockey Ungdom J18 tog ledningen på nytt genom Liam Hindersson som gjorde sitt andra mål med 3.10 kvar i perioden i tredje perioden.

Grums IK 2 kvitterade till 5–5 genom Milian Kitti med 2.30 kvar att spela av perioden.

Matchvinnare för bortalaget Grums IK 2 blev Milian Kitti som 2.56 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet. Målet var Milian Kittis femte i U18 division 1 västra D vår.

Grums IK 2:s Harry Rudström stod för tre poäng, varav ett mål och Milian Kitti gjorde tre mål. Liam Hindersson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Örebro Hockey Ungdom J18.

Örebro Hockey Ungdom J18 har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan Grums IK 2 har åtta poäng efter tre matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Grums IK 2 spelar hemma mot Viking HC J18 måndag 9 februari 20.00.

Örebro Hockey Ungdom J18–Grums IK 2 5–6 (1–1, 3–2, 1–2, 0–1)

U18 division 1 västra D vår, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (18.33) Melker Samuelsson (Hampus Ahlenius, Frans Ekegren), 1–1 (19.37) Jonathan Engström Bergström (Maximus Ruff, Theo Karlsson).

Andra perioden: 2–1 (20.20) Hannes Hjulström (Theo Gerebrand, Malte Lindqvist), 2–2 (23.31) David Palm (Frans Mossberg, Harry Rudström), 2–3 (33.49) Milian Kitti (Lucas Hagenmark), 3–3 (35.50) Liam Hindersson (Douglas Rosell, Hannes Hjulström), 4–3 (38.32) Malte Lindqvist (Liam Hindersson, Douglas Rosell).

Tredje perioden: 4–4 (47.31) Harry Rudström (Jonathan Engström Bergström, Maximus Ruff), 5–4 (56.50) Liam Hindersson (Sebastian Nicklasson, Alfred Gustafsson), 5–5 (57.30) Milian Kitti (Harry Rudström, Gustav Magnusson).

Förlängning: 5–6 (62.56) Milian Kitti (David Palm, Filip Gillström).

Nästa match:

Grums IK 2: Viking HC, hemma, 9 februari 20.00