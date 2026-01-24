Mark Stone het när Vegas besegrade Toronto

Vegas vann med 6–3 mot Toronto

Vegas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Mark Stone tvåmålsskytt för Vegas

Bortalaget Vegas tog hem de två poängen efter seger mot Toronto i NHL. 3–6 (0–2, 3–2, 0–2) slutade matchen på lördagen.

Segern var Vegas åttonde på de senaste tio matcherna.

Braeden Bowman bakom Vegas avgörande

Jack Eichel gjorde 1–0 till Vegas efter bara 1.06 på passning från Mark Stone och Ivan Barbasjev. Men redan efter 4.31 gjorde Keegan Kolesar mål framspelad av Jonas Roendbjerg och Reilly Smith och ökade ledningen till 0–2.

I andra perioden var det i stället Toronto som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

15.11 in i tredje perioden nätade Vegas Mark Stone framspelad av Ivan Barbasjev och ökade ledningen. Mark Stone stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med 1.01 kvar att spela efter pass från Jack Eichel och Rasmus Andersson. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Mark Stone gjorde två mål för Vegas och spelade fram till ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Vegas med 6–5 efter att matchen gått till förlängning .

Toronto tar sig an Colorado i nästa match hemma söndag 25 januari 19.30. Vegas möter samma dag 23.00 Ottawa borta.

Toronto–Vegas 3–6 (0–2, 3–2, 0–2)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (1.06) Jack Eichel (Mark Stone, Ivan Barbasjev), 0–2 (4.31) Keegan Kolesar (Jonas Roendbjerg, Reilly Smith).

Andra perioden: 1–2 (20.13) John Tavares (Matthew Knies, Matias Maccelli), 1–3 (23.32) Pavel Dorofejev, 1–4 (25.16) Braeden Bowman (Tanner Laczynski, Alexander Holtz), 2–4 (30.04) Scott Laughton (Matthew Knies), 3–4 (38.19) Bobby Mcmann (Max Domi, Morgan Rielly).

Tredje perioden: 3–5 (55.11) Mark Stone (Ivan Barbasjev), 3–6 (58.59) Mark Stone (Jack Eichel, Rasmus Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 1-2-2

Vegas: 3-0-2

Nästa match:

Toronto: Colorado Avalanche, hemma, 25 januari 19.30

Vegas: Ottawa Senators, borta, 25 januari 23.00