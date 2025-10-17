Mark Scheifele i målform – Winnipeg vann mot Philadelphia

Winnipeg segrade – 5–2 mot Philadelphia

Mark Scheifele tvåmålsskytt för Winnipeg

Morgan Barron avgjorde för Winnipeg

Bortalaget Winnipeg tog hem de två poängen efter seger mot Philadelphia i NHL. 2–5 (0–1, 1–2, 1–2) slutade matchen på fredagen.

Mark Scheifele med två mål för Winnipeg

Winnipeg tog ledningen efter 5.45 genom Vladislav Namestnikov på pass av Nino Niederreiter och Gustav Nyquist. Efter 7.01 i andra perioden gjorde Winnipeg 0–2 genom Mark Scheifele.

Philadelphia reducerade dock till 1–2 genom Owen Tippett med 3.38 kvar att spela av perioden.

Winnipeg utökade ledningen på nytt genom Morgan Barron efter 17.43. Efter 9.43 i tredje perioden ökade Winnipeg på till 1–4 återigen genom Mark Scheifele.

Philadelphia reducerade dock till 2–4 genom Matvej Mitjkov när bara tre minuter återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Winnipeg kunde dock avgöra till 2–5 med 1.12 kvar av matchen genom Tanner Pearson.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Winnipeg med 4–1.

Den 12 april möts lagen återigen, då i Bell MTS Place.

Nästa motstånd för Philadelphia är Minnesota. Winnipeg tar sig an Nashville hemma. Båda matcherna spelas söndag 19 oktober 01.00.

Philadelphia–Winnipeg 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (5.45) Vladislav Namestnikov (Nino Niederreiter, Gustav Nyquist).

Andra perioden: 0–2 (27.01) Mark Scheifele, 1–2 (36.22) Owen Tippett, 1–3 (37.43) Morgan Barron.

Tredje perioden: 1–4 (49.43) Mark Scheifele (Kyle Connor, Alex Iafallo), 2–4 (57.38) Matvej Mitjkov (Noah Juulsen, Sean Couturier), 2–5 (58.48) Tanner Pearson.

Nästa match:

Philadelphia: Minnesota Wild, hemma, 19 oktober

Winnipeg: Nashville Predators, hemma, 19 oktober